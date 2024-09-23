「龍鳳獻吉祥」展覽@古魏博物館｜好去處

位於港島南的私人博物館──古魏博物館，集展覽、文化、教育和休閒為一體，由Sapientia基金會主席古楚壁及妻子魏昭鳳共同創立，將於9月24日起開放公眾參觀。博物館將展出1035件中外不同時期和地域的珍貴文物，包括陶瓷器、銀器、地氈、書畫、織品、珠寶等。

展品涵蓋新石器時代至晚清時期，常設展廳分為10個展區，由陶瓷「壺」的故事打頭炮，講述由新石器時代至今飲具器皿的演變。另設展區展示明清時期出口貿易的銀器、漆器、琺琅彩等。展區亦展示盛行於清朝的11種釉色，以茶壺讓公眾看到不同時期釉色的轉變和發展。

開幕特展為「龍鳳獻吉祥」。適逢今年是龍年，博物館挑選與龍相關的典藏，分「龍──吉祥神獸」、「鳳──百鳥之王」及「龍鳳呈祥」等三單元，介紹「龍」與「鳳」在中國文化的特殊地位。

常設展廳另一焦點落在馬克杯展覽，博物館展出222件馬克杯，以盛三代（康熙、雍正、乾隆）為主的馬克杯分為多個類別：有徽章瓷、青花山水紋瓷、廣彩滿大人家庭生活的瓷器、青花礜紅花卉紋飾（受日本伊萬里瓷影響）等。

古魏博物館

開放時間：周二至周日上午十時至下午六時、公眾假期上午十時至晚上七時

地址：香港黃竹坑道21號環匯廣場33樓全層

門票：$50

網址：www.guweimuseum.com/zh-hk