好去處｜Paul Smith x 海港城「Stripe Illuminated」裝置融入香港霓虹招牌風格　Bar Paul特調雞尾酒＠海運觀點

英國設計公司Paul Smith與海港城即日起至11月10日攜手打造以本地霓虹招牌為靈感的「Stripe Illuminated」裝置，該裝置不僅展示Paul Smith的品牌故事及美學，更融入香港霓虹招牌的風格。另外，首度於亞洲登場的Bar Paul則會於即日至10月27日在海港城海運觀點開放，呈獻為Paul Smith特別調製、以氈酒為基底的全新雞尾酒，以及其他美酒及特飲，海港城精選餐廳更準備了不同美點讓大家免費試食。大家更有機會免費獲贈獨一無二的個人化禮品，包括人像手繪畫作及香港特色匙扣。

Bar Paul的「品酒套票」於即日起於Klook獨家發售，價格由$80起，數量有限，售完即止。由渣打信用卡支持，Bar Paul將推出藍綠色調的主題雞尾酒及提供獨家優惠套票。

「Stripe Illuminated」裝置@海港城

日期：即日至11月10日

時間：10:00am-10:00pm

地點：尖沙嘴海港城海運觀點

備註： 免費入場

Bar Paul at Harbour City

日期：即日至10月27日（逢星期五至日）

時間：星期五5:00pm-9:00pm；星期六、日3:00pm-9:00pm

費用：$150／人（普通套票）；$80／人（渣打信用卡獨家優惠套票）

（包括兩杯飲品；額外贈送一份指定美食或一份個人化禮品）（數量有限，送完即止）

地點：尖沙嘴海港城海運觀點

備註：顧客必須預先透過Klook購買套票，再於指定日子到現場換領「品酒手帶」

購票網址：https://www.klook.com/zh-HK/activity/129247-bar-paul-at-harbour-city-by-paul-smith

查詢：2118 8666／www.harbourcity.com.hk

註：資料與價錢以主辦方公布為準