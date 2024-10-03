7仔情報｜Monchhichi旅行用品、迪士尼《怪誕城之夜》萬聖節好物登陸「7仔預購站」

「7仔預購網店」迪士尼《怪誕城之夜》產品（圖片由相關機構提供）

「7仔預購網店」即日起至10月15日推出Monchhichi旅遊及戶外用品預購，包括：Monchhichi 20吋前開蓋日本輪胖胖箱，Monchhichi摺疊式購物袋和可擴大容量購物袋、帆布袋及斜孭包。（圖片由相關機構提供）

「7仔預購網店」即日起至10月15日推出Monchhichi旅遊及戶外用品預購，包括：Monchhichi 20吋前開蓋日本輪胖胖箱，Monchhichi摺疊式購物袋和可擴大容量購物袋、帆布袋及斜孭包，時尚又可愛。

臨近萬聖節，7仔聯同迪士尼推出時尚實用的節日好物，全黑設計的《怪誕城之夜》及傑克T恤、手表，傑克雙面抱枕和傑克抱枕連毛氈，為家居增添神秘氛圍。

另外，動漫迷可預購全新《咒術迴戰》及《藍色監獄》產品，22厘米高的可動毛公仔，包括《咒術迴戰》的五條及夏油高專版，以及《藍色監獄》的潔和凪；還有《咒術迴戰》的「澀谷事變」主題飛行外套和獄門疆擴張式帆布袋。

同場加映多款iPhone 16系列手機保護殼，包括人氣角色mofusand和燦子，即日起可瀏覽全新「7仔預購網店」預購（https://www.7-eleven.com.hk/）。

「7仔預購網店」預購日期：2024年10月2日早上7時起至10月15日

1. Monchhichi前開蓋日本輪旅行箱（紫色/灰色）（預購價：20" $699/24" $899/29" $999）

2. Monchhichi可擴大容量購物袋（預購價：$129）

3. Monchhichi 摺疊式購物袋（預購價：$139）

4. Monchhichi 便利斜孭包（預購價：$99）

5. Monchhichi 帆布袋（預購價：$139）

6. Monchhichi 斜孭包（預購價：$199）

7. Monchhichi午餐袋（預購價：$99）

8. 迪士尼—添·布頓奇幻動畫電影《怪誕城之夜》/《怪誕城之夜》傑克T恤 中碼/大碼（預購價：$200/件）

9. 《怪誕城之夜》手表（預購價：$228）

10.《怪誕城之夜》傑克雙面抱枕（預購價：$220）

11.《怪誕城之夜》傑克抱枕連毛毯（預購價：$260）

12.《怪誕城之夜》傑克尼龍莎莉尼龍購物袋（預購價：$120）

13.《怪誕城之夜》傑克莎莉購物袋（預購價：$160）

14. i-Smart一次性即棄菲林相機——Mickey（萬聖節）/ Evil Queen/ Lucifer（預購價：$199）

15. 咒術迴戰 22CM可動毛公仔——五條/夏油（高專）（預購價：$380/件）

16. 咒術迴戰 擴張式帆布袋——獄門疆（預購價：$190）

17. 咒術迴戰 飛行外套——澀谷事變（S/M/L）（預購價：$490/件）

18. 藍色監獄 22CM可動毛公仔——潔/ 凪（預購價：$380/件）

19.CASABLANCA姆明一族卡通純棉系列床笠連枕袋（預購價：單人$159/4呎雙人$259/4呎半雙人$279/加大 $299）

20. CASABLANCA姆明一族卡通純棉四季被（預購價：單人$279/雙人$319/加大 $359）

21. CASABLANCA姆明一族卡通迷你被（預購價：$99）

22. 小姆明/小歌妮矽膠夜燈（預購價：$149）

23. VIPOx姆明矽膠拍拍燈（預購價：$228）

24. VIPOx姆明蠟燭-我愛你（黑莓）/ 謝謝你（英國梨）-150g（預購價：$99/件）

25. VIPOx姆明挎包-帆布/ 橙色（預購價：$139/件）

26. VIPOx姆明毛絨公仔-XL（預購價：$499）

27. VIPOx姆明保溫杯-秋日郊遊/漁樂無窮（預購價：$179/件）

28. VIPOx姆明保溫杯-悠悠假日（預購價：$139）

註：資料由相關機構提供