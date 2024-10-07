Givenchy寒夜璀璨彩妝系列　亮麗閃爍

Givenchy即日起推出節日限定「寒夜璀璨彩妝系列」，採用閃閃發光的水晶閃石及閃亮光面作設計元素，象徵滿天繁星的冬夜和璀璨光影，為彩妝添上耀目光彩，讓大家成為夜幕中亮眼焦點。系列靈感來自Givenchy創辦人Mr. Hubert de Givenchy夢想成真的故事：在巴黎Hôtel de Caraman開設首間高訂時裝店，寫下品牌故事的第一頁。該座高雅建築林立在喬治五世大道中，波光粼粼的浮華燈飾點綴外牆，吸引匆忙走過的途人駐足欣賞。

魅彩九色眼影LE 9.14──全新限量版精選眼影盤，加深雙眸輪廓，是打造迷人節日眼妝。眼影色調大膽獨特，著色度高，包括深藍色、濃黑色、金屬銀色、柔和米色、光芒四射的銀粉色。九個百搭色調可隨意組合運用，創造出富層次感妝效，由日常清淡自然妝容，至華麗個性眼妝都能一一展現，無論約會或派對，都能留下完美印象。配方粉質細緻，延展性極高，12小時 不褪色、不掉粉。（$605）

高訂禁忌絲滑啞亮唇膏──換上超閃爍新裝，閃石裝飾恍如聚光燈，與周遭浮華燈光相映，成爲最閃亮星星。限量版兩色包括：全新優雅溫暖No. 502 Brun Cuivré、節日必備火紅No. 306 Carmin Escarpin。唇膏帶來猶如絲缎般的柔滑質感，打造明亮半啞光妝效。配方蘊含豐富透明質酸和千日菊提取物，令雙唇變光滑，長效柔潤舒適。12小時持久不脱色。（$380）

高級訂製稜鏡四色蜜粉──四色蜜粉與光影粉互相配合，達至協同效應，突出臉部輪廓及提亮肌膚。盒面鑲滿水晶閃石，恍似繁星在冬夜中閃閃發光，份外璀璨耀眼。蜜粉質地猶如羽毛般輕盈、細緻透明，修正肌膚同時提供24小時持久亮澤啞光妝效，定妝、模糊效果亦可維持12小時。人氣色號No.1 Mousseline Pastel就像隨身美顏濾鏡般，提升肌膚原生光澤，營造柔亮啞光迷人高級妝感。（$565）

高級訂製稜鏡光影粉──為妝容作最後點綴，塑造立體鮮明輪廓，增添自然光澤感。閃亮4G標誌光影粉盒。全新限量版色號No.14 Organza Nacré，閃亮粉色胭脂和銀色光影之間的完美平衡。配方注入維生素命E和彩虹粉末，在臉上形成一層珍珠般面紗，折射光線令面部凹陷部位變得飽滿，令整個妝容昇華。（$460）

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