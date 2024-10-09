寵物萬聖節｜大埔超級城「魔法迷宮貓咪Home」及「萬聖潮貓裝扮比賽」

大埔超級城將於10月26日舉辦全港首個商場貓迷宮比賽「魔法迷宮貓咪Home」，比賽分4節進行，每節限時5分鐘，參賽貓咪需於特製迷宮中鬥快完成挑戰。每節最快完成的貓咪將贏得冠軍寶座，獨得$3000指定商戶現金券。此外，大埔超級城亦設「萬聖潮貓裝扮比賽」獎項，獎勵打扮最亮眼的貓咪，可獲$1000指定商戶現金券。其他參賽貓咪亦可獲贈紀念禮品包乙份。截止日期為2024年10月20日23:59。

同場加映一連串毛孩主題活動，包括：毛孩魔法市集，搜羅各式寵物用品；寵物毛球飾物工作坊，讓大家親手製作獨一無二的飾品；全能貓奴練成講座，由專業獸醫及營養師提供專業寵物健康資訊；以及寵物速繪，為大家的愛寵留下珍貴畫像。此外，場內更設有萬聖節主題打卡位，讓你與主子留下美好回憶，歡度萬聖節。

立即報名參加「魔法迷宮貓咪貓咪Home」及「萬聖潮貓裝扮比賽」，讓您的愛貓盡展潛能，贏取豐富獎品！報名表格：https://bit.ly/4dj5pLf，截止日期為2024年10月20日23:59。詳情請瀏覽大埔超級城官方網站或社交平台。

大埔超級城「魔法迷宮貓咪Home」

日期：10月26日（星期六）

時間：1:00pm-5:00pm

報名表格：https://bit.ly/4dj5pLf（截止日期：10月20日23:59）

註：資料以主辦方公布為準