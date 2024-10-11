GODIVA米奇朱古力別注版禮盒　10月18-20日海港城設GODIVA限定店兼打卡

GODIVA將於10月18至20日在海港城海運大廈地下中庭開設一連三日期間限定概念店，場內設有多個打卡位。（圖片由相關機構提供）

GODIVA將於10月18至20日在海港城海運大廈地下中庭開設一連三日期間限定概念店，場內設有多個打卡位。（圖片由相關機構提供）

GODIVA於香港首度推出5款別注版經典米奇系列巧克力禮盒，系列中兩款經典米奇巧克力禮盒：12顆裝（$499）及6顆裝連絲絨束繩袋（$299），由即日起在香港全線GODIVA門市亮相。凡購買上述禮盒，可獲贈立體米奇吊飾乙個。另外，在門市購買經典米奇巧克力禮盒滿$380或以上，即可獲贈GODIVA巧克力禮盒3顆裝乙盒；購買經典米奇巧克力禮盒滿$580或以上，更可獲贈GODIVA巧克力禮盒5顆裝乙盒。

系列中另外三款經典米奇巧克力禮盒則以型格玩味呈現經典米奇造型，包括：經典米奇巧克力禮盒5顆裝（經典黑）（$69）、經典米奇巧克力禮盒5顆裝（經典白）（$69）及經典米奇巧克力神秘款式5顆裝（$69），於即日起在各大便利店及超市登場。

此外，為迎接經典米奇系列的推出，GODIVA將於10月18至20日在海港城海運大廈地下中庭開設一連三日期間限定概念店，場內設有多個打卡位，其中由GODIVA巧克力大師創造的40cm高米奇巧克力立體雕塑作品將首次登場與大家會面，另外亦有經典米奇主題自拍亭讓各位留影。訪客可在現場選購全新登場的五款經典米奇巧克力禮盒，並獲贈會場限定米奇巧克力棒乙支及不同禮遇；而GODIVA亦邀請到GODIVA巧克力大師駐場示範製作巧克力。

GODIVA經典米奇巧克力期間限定概念店

日期：10月18日至20日（星期五至日）

時間：11:00am-9:00pm

地點：尖沙嘴海港城海運大廈地下中庭

註：資料與價錢以主辦方公布為準