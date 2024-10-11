萬聖節好去處｜AIRSIDE全港首個沉浸式鬼屋劇場殺「鬼域寨城」+「鬼混市集」

今個萬聖節，啟德AIRSIDE聯同「港鬼故」、「Mental Bread@港式情侶」，即日起至10月31日推出「鬼域寨城」沉浸式鬼屋劇場殺，以香港鬼魅傳說煉成近三千呎的五大亡域，包括：驚悚理髮廳、猛鬼劏房、鬼域公廁、浴血牙醫診所，以及邪門佛牌店，全部啟發自寨城的經典場景，邀情大家入局闖關，破案逃生。另外，參加者更可試玩期間限定IG filter，成為「鬼域寨城」失蹤人口。

AIRSIDE更會於10月26至27及31日舉行萬聖節「鬼混市集」，超過30個特色攤檔，有各式應節的奇異手作發售，靈性占卜師為你精準預測，80年代小食攤檔回味昔日情懷，亦不少得寵物服飾扮靚小店。

10月31日萬聖夜，AIRSIDE於晚上7時至10時舉行「Canton Disco Night」，DJ波盛、DJ INK及尹光帶你穿梭不同年代，由八、九十年代懷舊金曲，到Y2K經典好歌，誠邀大家穿著「九龍城寨」主題服飾，一起於節日裏狂熱起舞。

除此之外，10月19至31日，AIRSIDE則會於G008舖舉行「迷幻夜光樂園」，為一眾「小嘩鬼」送上應節娛樂。場地貼滿熒光貼紙裝飾，當進入夜光模式時，化身迷幻夜光樂園，大家可以站在超過40個夜光閃閃南瓜牆前，與不同搞鬼表情、顏色的南瓜打卡。場內設有一部「捉鬼機」，玩家將手伸進箱內，在強勁風阻的干擾下單手捉住「鬼造型」卡紙，捉得最多的「捉鬼王」更有機會贏得豐富獎品。

「鬼域寨城」AIRSIDE萬聖節

AIRSIDE萬聖節「鬼混市集」

日期：10月26至27日及31日

時間：1:00pm-9:00pm

地點：AIRSIDE地下露天廣場

AIRSIDE「迷幻夜光樂園」

日期：10月19至31日

時間：1:00pm-9:00pm

地點：AIRSIDE G008號舖

註：資料以主辦方公布為準