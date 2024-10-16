迪士尼聖誕2024｜魔雪奇緣園區11月迎首個飄雪聖誕　港人「多人同行」門票優惠至12月18日

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》園區將迎來第一個飄雪聖誕，由11月15日至2025年1月1日期間，香港迪士尼「A Disney Christmas」將由美國小鎮大街和幻想世界，延伸至全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區。樂園將舉辦一連串聖誕活動，包括「迪士尼聖誕音樂Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等，讓你與摯愛親朋感受窩心的冬日時刻。另外，迪士尼樂園即日起12月18日推出本港居民專享「快樂組團」優惠，三人或四人同行可享優惠價，詳情按此。

迎接2025年，香港迪士尼樂園將在奇妙夢想城堡前舉行跨年倒數派對——「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間匯演（須預先訂票），大家可在璀璨煙花及無人機表演下，與迪士尼好友一同迎接元旦，倒數迎接新一年。

迪士尼尊享卡——「迪士尼聖誕音樂Live！」座位區通行證

預訂日期：即日起至2024年12月8日

入園日期：2024年11月23、24、30日、12月1、7及8日

表演嘉賓：李幸倪（Gin Lee）、Morissette及閻奕格（*表演嘉賓或會更改）

註：通行證並不包括樂園之入場。在使用通行證時，賓客必須持有有效門票及入園預約。

「快樂組團」門票優惠（香港居民專享）

預訂日期：即日起至2024年12月18日

入園日期：即日起至2024年12月18日

內容：專享「快樂組團」門票優惠*（第1級別至第3級別）

套票價錢：三人同行$1349起（第1級別），四人同行$1651起（第1級別）