迪士尼聖誕2024｜魔雪奇緣園區11月迎首個飄雪聖誕　港人「多人同行」門票優惠至12月18日

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》園區將迎來第一個飄雪聖誕，由11月15日至2025年1月1日期間，香港迪士尼「A Disney Christmas」將由美國小鎮大街和幻想世界，延伸至全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區。樂園將舉辦一連串聖誕活動，包括「迪士尼聖誕音樂Live！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等，讓你與摯愛親朋感受窩心的冬日時刻。另外，迪士尼樂園即日起12月18日推出本港居民專享「快樂組團」優惠，三人或四人同行可享優惠價，詳情按此。
迎接2025年，香港迪士尼樂園將在奇妙夢想城堡前舉行跨年倒數派對——「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間匯演（須預先訂票），大家可在璀璨煙花及無人機表演下，與迪士尼好友一同迎接元旦，倒數迎接新一年。
迪士尼尊享卡——「迪士尼聖誕音樂Live！」座位區通行證
預訂日期：即日起至2024年12月8日
入園日期：2024年11月23、24、30日、12月1、7及8日
表演嘉賓：李幸倪（Gin Lee）、Morissette及閻奕格（*表演嘉賓或會更改）
售價：標準座位區通行證（HK$299）、VIP座位區通行證（HK$349）[售票網站]
註：通行證並不包括樂園之入場。在使用通行證時，賓客必須持有有效門票及入園預約。
「快樂組團」門票優惠（香港居民專享）
預訂日期：即日起至2024年12月18日
入園日期：即日起至2024年12月18日
內容：專享「快樂組團」門票優惠*（第1級別至第3級別）
套票價錢：三人同行$1349起（第1級別），四人同行$1651起（第1級別）
*套票可選擇1日標準門票或1日小童門票（3至11歲）。同一套票中所購買的優惠門票必須包括至少一張標準門票，並必須同時進入樂園。優惠受條款及細則約束，詳情以官方公布為準。[優惠及詳情，可瀏覽香港迪士尼樂園度假區官方網站]