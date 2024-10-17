惠康網店雙11優惠｜惠康App派電子優惠券　逾百貨品低至半價　$11煎餃、乳酪飲品｜著數情報

惠康及Market Place網店明日（18日）起搶先推出雙11優惠，派發$1000電子優惠券。由10月18日至11月14日，下載惠康／Market Place App登入會員帳戶，即可於活動網頁領取優惠券，買滿指定金額可使用。另外，過百款精選人氣貨品低至半價，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以優惠價$11、$111、八九折發售。一系列精選貨品以$111/3件或$111/4件發售，可自由組合，每周更新不同優惠。另外，在10月18日至31日，於惠康及Market Place網店買滿$600即減$50。

惠康網店精選優惠產品

$11 灣仔碼頭各款煎餃（10隻裝）

$11 子母各款乳酪飲品（4 x 110毫升）

$111 藍妹啤酒罐裝（12 x 330毫升）

$111 Aveeno燕麥高效沐浴露（1升）

$111/3件 雀巢咖啡香滑咖啡（6 x 250毫升）

$111/3件 越南急凍有皮石斑魚柳（380克）

$111/4件 鮮家煮意雞柳（1.5磅）

$111/4件 Meadows Home 3層印花衛生紙（10卷）