朗豪坊x電笠xPEN SO　「人人和音」聲音+黑白插畫　打造奇幻旺角異世界｜萬聖節好去處

朗豪坊聯乘文化藝術潮流生活平台「電笠」和國際得獎漫畫家PEN SO，今個萬聖節透過「電笠」「人人和音」以聲音分享超現實的旺角都市奇聞，配合PEN SO細膩筆觸，以黑白線條描繪旺角迷離異象，邀請你逃離現實喧囂，來一場讓人重新思考「現實」與「超現實」的獨特體驗，即日至10月31日，引領大家走進《奇幻黑白：旺角異世界》。PEN SO將於10月26日在現場主持創作導賞旅程，親自向大家解構他筆下的超現實故事。

毛茸茸萬聖節寵物市集＋MINISO全球首家哈利波特快閃店

朗豪坊同期舉辦：白紙市集 x 阿青Hwah Lau「毛茸茸萬聖節寵物市集」及「MINISO全球首家哈利波特快閃店」，讓大家一站式沉浸於各種萬聖節體驗。商場亦推出「LP24 A/W PLAYVOLVE SHOPPING REWARDS」，在場內消費滿$800，可獲贈總值$300電子券禮包1套（包括餐飲、美妝、時尚購物電子優惠券）。

「電笠」和PEN SO合作，在商場7樓打造成一個黑白交織異想世界。現場褪去五光十色， PEN SO以獨特細緻筆觸，細膩描繪隱藏在旺角的迷離異象，創作出如長出獠牙及蜘蛛腳的朗豪坊、化身黑貓舌頭的朗豪坊天梯、甚至是在旺角大街出現南瓜UFO吸走途人和巴士等超現實畫作，以衝擊視覺。

「電笠」亦帶來「人人和音」萬聖節限定實體電話亭聲音裝置，由本地不同界別的朋友分享他們心目中最超現實的旺角，拿起電話筒，細聽各種旺角都市奇聞、傳統旺角獨有文化，從旺角名字由來、金魚街愛情故事、電影中開往大埔的旺角紅Van，到深夜更熱鬧的果欄等10個故事，呈現香港人暗藏心底的城市奇觀。

市民亦可透過電話亭聲音裝置的「可錄音舊式電話」，在懷舊撥輪盤中收聽各式內容並留言，分享你對超現實的看法。完成錄音後，電話裝置將隨機列印出「和音便條」紀念品，收錄多款相關主題金句，以及PEN SO黑白懸疑萬聖節特別版畫作，讓你再次憶起旺角奇幻故事。PEN SO更會於10月26日主持創作導賞活動，並親自帶領大家走入旺角異世界，解構他筆下的超現實故事。現場觀眾更有機會獲得PEN SO黑白懸疑萬聖節特別版面具及親筆簽名。

朗豪坊 x電笠 人人和音 x PEN SO《奇幻黑白：旺角異世界》

展期：即日至10月31日

時間：上午11時至晚上11時

地點：朗豪坊7樓

PEN SO《奇幻黑白：旺角異世界》創作導賞

日期：10月26日（周六）

時間：下午3-4時

地點：朗豪坊7樓

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