AI智慧應用｜實測：Samsung Galaxy Tab S10+資訊摘要、翻譯及文字格式化AI功能

AI技術有助瀏覽資訊及文書處理，其中韓國三星Samsung的Galaxy AI已可應用至多款型號產品，本文以近日推出的Galaxy Tab S10+試用內置AI功能，包括瀏覽PDF檔案時，可整理出文章摘要，又或是翻譯PDF檔案內的中文字成英文。此外，在使用Samsung Notes時，也可以把純文字以AI作自動格式化，方便製作筆記。實測情況詳見下文。

●翻譯PDF檔文字

上圖（按此放大）是明報新聞版面其中一部分的PDF檔，選擇使用Galaxy Tab S10+內置的AI翻譯功能後，可見檔案內的中文字自動翻譯成英文，例如「手足口病」正確譯成「Hand, Foot and Mouth Disease」，還有「腦炎」正確譯成「encephalitis」。不過，廣東話「攞命」則被譯成「choosing a life」，似乎工具還有待更進一步認識廣東話。

●從PDF檔文字整理摘要

上圖（按此放大）的PDF檔案來自明報一篇〈黑白大廚爆紅甜品食材 當造秋栗 澱粉質勁過薯仔〉，利用Galaxy Tab S10+內置的摘要功能，程式整理出約100多字的短文，能重點指出栗子的營養益處及食用注意，不過是簡體字。摘要亦可選擇詳細版本（見下圖，按此放大），此版本可進一步涵蓋到原文的背景，即與韓國料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》有關。

●文字自動格式化

上圖（按此放大）為一篇純文字內容，取自〈中醫意見：秋吃栗子補益脾腎 紓緩乾燥便秘〉，以Samsung Notes內的AI自動格式化功能，生成圖中右方的筆記，雖然夾雜了繁體字及簡體字，惟AI可為筆記列出大題、小題，以及因應內容點列呈現各個重點，有助製作筆記。

據Samsung資料，Galaxy Tab S10+採用12.4吋Dynamic AMOLED 2X 顯示屏，在室外也能提供生動而自然的觀賞體驗。外出使用時，Galaxy Tab S10系列的強化鋁金屬機身及IP68抗水防塵認證亦能抵抗碰撞及刮花。Galaxy Tab S10+現已公開發售，價錢為7888元起，詳情參見Samsung官方網頁（按此）。

文：葉明傑 mkip01@mingpao.com