萬聖節好去處｜南豐紗廠10‧26及10‧27萬聖節活動　3米高南瓜扭蛋機、小孩狗狗Trick or Treat

南豐紗廠今個周末（10月26及27日）舉辦多項萬聖節活動及優惠獎賞，適合一家大小參與！場內最矚目的有逾3米高巨型幸運南瓜扭蛋機，NF Touch會員消費滿指定金額，即獲抽獎機會，即抽即中奬。另外，今年特設狗狗「Trick or Treat」，讓毛孩一同感受萬聖節氣氛；其他期間限定活動包括：小朋友手部彩繪、鬼口水快閃店等。

另外，香港紅十字會輸血服務中心教育宣傳車亦會來到南豐紗廠，大家可以邊玩遊戲邊模擬捐血流程，完成體驗後可獲得小禮物一份。參觀宣傳車後，於指定時間內憑換領券到荃灣捐血站捐血，可獲得中心紀念品及$100南豐紗廠優惠券。

●3米高巨型幸運南瓜扭蛋機

NF Touch會員於地下禮賓部出示單筆消費滿$400或以上的收據，即可獲得一次抽獎機會；晚上7時後消費可額外獲贈一次抽獎機會，即抽即中獎。

日期：10月25日至11月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：南豐紗廠地下禮賓部

●小朋友毛孩齊齊Trick or Treat

穿上萬聖節服飾打扮，向遊走紗廠及商戶的「糖果使者」說出「Trick or Treat」可換取糖果，今年更特設狗狗Trick or Treat，紗廠寵物好匠Petisan特別送出狗狗小食。

日期：10月26日及10月27日

時間：中午12時至晚上6時

地點：南豐紗廠地下

●期間限定：小朋友手部彩繪

NF Touch會員於地下禮賓部出示單筆消費滿$400或以上之收據即可免費參加手部彩繪服務一次，名額有限，先到先得。

日期：10月26日及10月27日

時間：下午1時至5時

地點：南豐紗廠地下禮賓部

●期間限定：鬼口水快閃店

Slimeaholic於紗廠開設期間限定快閃店，推出一系列港式薯片、西米露、朱古力造型的鬼口水。同場亦有「萬聖節鬼口水工作坊」，小朋友可盡情發揮創意，自製鬼怪造型鬼口水。

日期：10月26日及10月27日

地點：南豐紗廠1樓