下午茶之選｜四季酒店The Lounge x SAUVEREIGN下午茶

香港四季酒店The Lounge與奢華品牌SAUVEREIGN攜手合作，於即日至11月30日呈獻藝術下午茶，靈感源自SAUVEREIGN最新推出的KLY64 Gem系列，向美國藝術家Ellsworth Kelly的標誌性作品致敬。鹹點備有各式手指三文治，包括：煙三文魚、忌廉芝士、三文魚籽；雞蛋、芥末蛋黃醬、魚子醬；法式鴨肉醬、鴨肝；以及焗巴黎火腿、布里芝士。甜點方面，則有栗子與西柚的甜點、蜂蜜乳酪和開心果甜餅、森林莓果馬卡龍以及柑橘焦糖朱古力撻，當然少不了招牌鬆餅。每份套餐包含每位一杯飲品，可選擇精選茶茗或咖啡；欲進一步提升體驗的賓客，可額外點選一杯Henriot Brut Souverain NV香檳，價錢為$220。

參與這次下午茶體驗的顧客將獲贈SAUVEREIGN專屬購物優惠，包括一張禮品卡，以及購買正價商品即可獲贈一把精美的意大利工匠手工製扇。

四季酒店The Lounge x SAUVEREIGN下午茶

供應期：即日至11月30日

供應時間：周一至周六2:30pm-6:00pm；周日及公眾假期3:00pm-6:00pm

價錢：周一至周五：單人$495，雙人$808；周六及周日：單人$505，雙人$848（另設加一服務費）[詳情]

地址：中環金融街8號香港四季酒店大堂

電話：3196 8820

註：資料及價錢以餐廳公布為準