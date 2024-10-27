下午茶之選｜The Hari X Jackson Scone下午茶

The Hari Hong Kong再次聯乘本地品牌Jackson Scone於即日至12月31日推出下午茶，顧客可在大堂酒廊The Lounge和戶外用餐空間The Terrace享用一系列下午茶美點及手作鬆餅。多款手作鬆餅包括The Hari x Jackson Scone柚子味鬆餅、士多啤梨配百利甜酒鬆餅以及開心果鬆餅，其他美點還有藍莓芝士蛋糕、阿瑪菲檸檬海綿蛋糕以及雜莓意式奶凍，鹹點則有意大利脆皮五花肉漢堡、自家製香腸卷以及海膽紅蝦炸意大利飯團。「The Hari x Jackson Scone下午茶」由即日至10月31日推出特別優惠，兩位用$588；11月1日至12月31日，兩位用$668，配天然維他命水及無限添飲咖啡或茶。

喜愛鬆餅的賓客，則可以選擇「Afternoon O'Clock」，當中包括期間限定的The Hari x Jackson Scone柚子味鬆餅、士多啤梨配百利甜酒鬆餅和開心果鬆餅。

「The Hari x Jackson Scone下午茶」

供應期：即日至12月31日

供應時間：每天3:00pm-5:00pm

價錢：兩位用$588（即日至10月31日）；兩位用$668（11月1日至12月31日）（另設加一服務費）

「Afternoon O'Clock」下午茶

供應時間：每天3:00pm-5:00pm

價錢：每位$138起（另設加一服務費）

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong

電話：2129 0388

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

更多下午茶 ：link.mingpao.com/83225.htm