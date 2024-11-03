「置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城」　大麻成變身聖誕型男　4大商場打卡｜聖誕好去處

聖誕臨近，《Cheap Century》主角大麻成一改平日麻麻甩甩、不修邊幅，赤膊加藍白雙間「孖煙囪」再配人字拖的形象，連同其他角色包括作者蘇泳康（筆名）、小麻成、阿婆及叔公等一起大變身，以從未曝光的聖誕限定造型，現身即日起至明年1月1日「置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城」四大商場聖誕場景，包括馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、+WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」，大麻成聖誕限定華麗版將向大家傳揚聖誕暖意及祝福。

Fortune+會員於置富Malls旗下指定單一商場內以電子貨幣消費滿指定金額，11月16日起即可換領限定「大麻成腳揈揈手挽袋」、「大麻成屁屁卡套」及「抱抱大麻成毛毛座墊」，換完即止。【更多詳情請瀏覽商場facebook]

「置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城」

日期：即日起至2025年1月1日

「 聖誕Amaze城月巴市集」@馬鞍山廣場

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」@＋WOO嘉湖

地點：元朗天水圍+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站）

「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」@置富都會

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

「聖誕Amaze城奇趣花園」@置富第一城

地點：沙田置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城 揭幕禮

日期：11月10日（周日）

時間： 下午2時至3時

出席嘉賓：YT周殷廷、大麻成

地點：馬鞍山廣場