Teletubbies x MCP新都城中心「聖誕雪國尋寶之旅」| 聖誕好去處

Teletubbies x MCP新都城中心「聖誕雪國尋寶之旅」 (莊靜芝攝)

Teletubbies x MCP新都城中心「聖誕雪國尋寶之旅」 (莊靜芝攝)

今個聖誕， Teletubbies《天線寶寶》人氣幼兒節目4大角色來到將軍澳MCP新都城中心，Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky換上全新可愛冬日造型，於商場打造冰雪樂園，設有5大雪國打卡位，包括Dipsy極速滑雪梯、5米高閃爍聖誕許願樹，以及童夢郵局等。另外，每天整點上演的「夢幻寶寶飄雪匯演」，讓大家感受白色飄雪聖誕。短片睇巨型充氣Po、飄雪表演

Teletubbies x MCP新都城中心「聖誕雪國尋寶之旅」

日期：即日起至2025年1月1日

時間：10am-10pm

5大雪國打卡位

7.5米高巨型充氣Po與大家展開聖誕雪國尋「寶」之旅，暢遊Dipsy極速滑雪梯、Laa-Laa極地冰雪世界、5米高閃爍聖誕許願樹及MCP‧Make-A-Wish童夢郵局，體驗超夢幻糖果色系冰雪樂園。

夢幻寶寶飄雪匯演

每天整點上演的「夢幻寶寶飄雪匯演」，伴隨家傳戶曉的天線寶寶主題曲及燈光幻影。

3大互動遊戲

遊戲開放時間

周一至周五（公眾假期除外）：12nn-4pm

周六、周日及公眾假期：1pm-9pm

換領詳情

日期：即日至2025年1月1日或換完即止

時間：12nn-10pm

地點：MCP CENTRAL L1會員專區