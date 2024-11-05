Pizza Hut精選意粉焗飯買一送一　限時優惠至12月18日｜著數情報

Pizza Hut即日至12月18日推出限時買一送一優惠，精選十多款熱賣皇牌意粉及焗飯買一送一。（圖片由相關機構提供）

Pizza Hut即日至12月18日推出限時買一送一優惠，精選十多款熱賣皇牌意粉及焗飯買一送一*，最抵平均每份$35起，當中近半數款式以滋味海鮮為主角，包括近期新品海鮮喇沙寬條麵、海鮮龍蝦汁燉飯、大蝦海鮮香橙荷蘭醬意粉、日式照燒海鮮焗意粉，經典之選則有秘製葡式烤雞焗飯和芝士焗薯雞皇飯等，優惠期間全部買一送一。

Pizza Hut買一送一皇牌意粉及焗飯*限時優惠

【近期新品】海鮮喇沙寬條麵 $94

【近期新品|堂食限定】海鮮龍蝦汁燉飯 $99

【近期新品】大蝦海鮮香橙荷蘭醬意粉 $94

【近期新品】日式照燒海鮮焗意粉 $89

香蒜肉絲意粉 $69

芝士菠菜蘑菇長通粉 $74

秘製葡式烤雞焗飯 $79

芝士焗薯雞皇飯 $84

香濃肉醬意粉 (含牛肉)$89

五重芝士長通粉 $89

海鮮寬條麵/長通粉 $94

千層肉醬闊麵配薯蓉（含牛肉及豬肉）$94

香蒜大蝦炒意粉 $99

推廣期：2024年11月4日至12月18日

推廣渠道：Pizza Hut香港及澳門分店、外賣熱線、手機應用程式及網站（堂食、外賣自取及外送速遞均適用）更多詳情，請瀏覽Pizza Hut香港facebook。

*個別分店或會視乎情況而暫停優惠。優惠期有限，售完即止。