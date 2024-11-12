聖誕好去處｜MOSTown新港城中心 x Sanrio characters「MOST-Fluffy冬日交響曲」

馬鞍山MOSTown新港城中心與Sanrio characters攜手，於即日至2025年1月1日呈獻「MOST-Fluffy冬日交響曲」，Sanrio characters 3大人氣角色Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars將首次化身為音樂家登場，與大家探索6大音樂主題打卡區及2大玩樂區，當中必到的打卡區包括全球首座7米高的「巨型Fluffy音樂盒聖誕樹」、「Sanrio characters聖誕彩光拱門」、「Little Twin Stars星光演奏廳」、「Pompompurin聖誕布甸鼓樂」及「Pochacco聖誕木琴滑梯」。L3活動區更特設「Sanrio characters巨型夢幻留聲機」打卡區及3大角色精品自動售賣機，讓大家拍下美照之餘，更可以帶走心愛角色精品。另外，L3活動區亦設有期間限定「毛絨聖誕卡集章區」，H．COINS會員憑電子貨幣即日單一消費滿$300，即可換領「毛絨集章聖誕卡」乙張及毛茸茸材料包乙份，憑卡到「毛絨聖誕卡集章區」為聖誕卡印上Sanrio characters的可愛圖案，親手印製毛茸茸聖誕卡。

MOSTown新港城中心 x Sanrio characters「MOST- Fluffy冬日交響曲」

日期：即日至2025年1月1日

時間： 主題打卡區：10:00am-10:00pm；玩樂區：12:00pm-8:00pm

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

MOSTown 新港城中心 x Sanrio characters巨型夢幻留聲機、 期間限定自動售賣機及「毛絨聖誕卡集章區」

日期：即日至2025年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MOSTown新港城中心L3活動區

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm