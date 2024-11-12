將軍澳東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」｜聖誕好去處2024

東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」，在商場消費滿指定金額，可參加溜冰體驗。（東港城facebook圖片）

東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」：The Point會員憑即日指定消費滿指定金額，可換領「甜蜜冰之國」My Sweet Piano主題精品。（圖片由相關機構提供）

東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」：聖誕樹掛滿了薑餅人及My Sweet Piano的掛飾。（圖片由相關機構提供）

東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」：場內打造成粉色冰雪天地，特設全港首個My Sweet Piano主題的環保溜冰場。（圖片由相關機構提供）

東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」：綿綿飄雪定時降下，伴隨聖誕音樂，如置身童話世界。（圖片由相關機構提供）

東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」：My Sweet Piano化身成為心靈樹洞，坐在長椅上傾聽大家心事。（圖片由相關機構提供）

東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」：5米高風車故事塔屹立在「甜蜜冰之國」溜冰場中央，讓參加溜冰體驗的朋友獨家打卡。（圖片由相關機構提供）

將軍澳東港城即日至2025年1月1日聯乘Sanrio舉辦My Sweet Piano「甜蜜冰之國」聖誕主題活動，場內打造成粉色冰雪天地，帶來六大甜蜜打卡場景，包括：夢幻愛心聖誕門廊、My Sweet Piano大頭木椅、4米高甜蜜聖誕樹、紅粉緋緋糖果屋、甜心滿載茶座，以及浪漫風車故事塔，並特設全港首個My Sweet Piano主題的環保溜冰場，佔地近2000呎，My Sweet Piano更會化身為可愛溜冰小天使，帶領大家在冰上翩翩起舞。場內將會定時降下綿綿飄雪，伴隨聖誕音樂，讓大家恍如置身於童話世界。

東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」溜冰體驗每節30分鐘。The Point可憑即日電子貨幣消費或憑The Point積分換領指定時段溜冰體驗入場證，二人同行於「甜蜜冰之國」參加溜冰體驗一節（每節30分鐘）。另外，The Point會員憑即日指定消費金額，即可換領「甜蜜冰之國」My Sweet Piano主題精品，包括行動電源及摺疊式環保袋。

東港城 x My Sweet Piano 「甜蜜冰之國」

日期：即日至2025年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：東港城一樓中庭

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm

利東街聖誕2024 短片率先睇飄雪匯演