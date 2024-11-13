聖誕好去處｜iSQUARE國際廣場My Deer Christmas

尖沙嘴iSQUARE國際廣場於即日至2025年1月1日，聯同Fluffy House人氣角色「親親小鹿My Dear Deer」呈獻「iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas」，打造3大糖果色系打卡區，包括：iPIAZZA地下正門前的My “Deer”Christmas夢幻萌鹿聖誕小鎮、3樓iFUNCTION的「鹿」樹銀花童話王國，以及大堂樓層iEXHIBITION的聖誕「鹿」園森度遊，近百隻小鹿在3個童話般的雪域中或悠閒散步或活潑奔馳，等大家齊來「集郵打卡」。

此外，iSQUARE國際廣場準備了甜甜小鹿爆谷車，顧客於指定日期親臨現場，並關注商場社交平台，可免費換領甜蜜蜜爆谷一份。聖誕指定期間，除了有聖誕市集，還有各種音樂舞蹈表演，聖誕老人更快閃派糖果及跟現場人士打卡，與大家共度佳節。

iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas

日期：即日至2025年1月1日

時間：10:30am-10:30pm

地點：地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

甜甜小鹿爆谷車

日期：12月21、22、25及26日（逢周六、周日及公眾假期）

時間：2:00pm-5:00pm

地點：3樓iFUNCTION

親親小鹿聖誕市集

日期：11月30日至12月29日（逢周六、周日、平安夜及公眾假期）

時間：12:00pm-8:00pm

地點：3樓iFUNCTION

聖誕老人巡遊

日期：12月21、22、25及26日（周六、周日及公眾假期）

時間：3:00pm-5:00pm

地點：商場各樓層

註：資料以主辦方公布為準