聖誕好去處｜港鐵五大商場「聖誕奇妙馬戲派對」 9米高旋轉木馬聖誕樹、萬花筒、閃爍鏡屋

港鐵旗下五大商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方）與香港馬戲團攜手合作，於11月15日至2025年1月1日舉辦「聖誕奇妙馬戲派對」，各商場由即日起陸續變身成「聖誕歡樂小鎮」、「夢幻聖誕馬戲樂園」、「聖誕狂歡派對」、「聖誕快樂村莊」及「聖誕動感嘉年華」，加入歡樂馬戲元素，讓大家投入馬戲世界之中。另外，港鐵商場更邀請香港馬戲團舉辦一連串馬戲表演活動，於五大商場舉行馬戲巡迴大匯演，首次公開表演全新創作的馬戲劇目——《水晶之夢》；香港馬戲團亦會在商場舉辦工作坊及馬戲擂台，讓對馬戲表演有興趣的市民可學習嘗試。另外，五大商場亦舉辦豐富主題活動，如「聖誕氣球扭扭樂」、「聖誕歌聲馬拉松」及「聖誕老人大巡遊」等，讓大家在商場中盡情感受節日氣氛。

港鐵商場「聖誕奇妙馬戲派對」

1. 德福廣場「聖誕歡樂小鎮」

日期：即日至2025年1月1日

地點： 德福廣場1期地下中庭

2. 青衣城「夢幻聖誕馬戲樂園」

日期： 即日至2025年1月1日

地點： 青衣城1期1樓中庭

3. PopCorn「聖誕狂歡派對」

日期： 即日至2025年1月1日

地點： PopCorn 1期1樓中庭

4. The LOHAS康城「聖誕快樂村莊」

日期： 11月15日至2025年1月1日

地點： The LOHAS康城2樓中庭

5. 圍方「聖誕動感嘉年華」

日期： 即日至2025年1月1日

地點： 圍方L2中庭

註：資料以主辦方公布為準