聖誕好去處｜港鐵五大商場「聖誕奇妙馬戲派對」 9米高旋轉木馬聖誕樹、萬花筒、閃爍鏡屋

港鐵旗下五大商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方）與香港馬戲團攜手合作，於11月15日至2025年1月1日舉辦「聖誕奇妙馬戲派對」，各商場由即日起陸續變身成「聖誕歡樂小鎮」、「夢幻聖誕馬戲樂園」、「聖誕狂歡派對」、「聖誕快樂村莊」及「聖誕動感嘉年華」，加入歡樂馬戲元素，讓大家投入馬戲世界之中。另外，港鐵商場更邀請香港馬戲團舉辦一連串馬戲表演活動，於五大商場舉行馬戲巡迴大匯演，首次公開表演全新創作的馬戲劇目——《水晶之夢》；香港馬戲團亦會在商場舉辦工作坊及馬戲擂台，讓對馬戲表演有興趣的市民可學習嘗試。另外，五大商場亦舉辦豐富主題活動，如「聖誕氣球扭扭樂」、「聖誕歌聲馬拉松」及「聖誕老人大巡遊」等，讓大家在商場中盡情感受節日氣氛。
港鐵商場「聖誕奇妙馬戲派對」
1. 德福廣場「聖誕歡樂小鎮」
日期：即日至2025年1月1日
地點： 德福廣場1期地下中庭
2. 青衣城「夢幻聖誕馬戲樂園」
日期： 即日至2025年1月1日
地點： 青衣城1期1樓中庭
3. PopCorn「聖誕狂歡派對」
日期： 即日至2025年1月1日
地點： PopCorn 1期1樓中庭
4. The LOHAS康城「聖誕快樂村莊」