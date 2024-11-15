聖誕好去處｜領展 x PAC-MAN及SPORT b.推全球獨家聖誕潮物　7大商場化身PAC-MAN聖誕樂園　秀茂坪商場夜光迷宮之旅

領展旗下商場即日起至12月31日首度聯乘法國時尚生活品牌SPORT b.及日本經典遊戲PAC-MAN，把SPORT b.的經典「Dino」圖案配搭PAC-MAN遊戲主角——食鬼及幽靈的設計，推出兩款全球獨家限量版聖誕潮物別注禮品， Link Up會員只須於領展旗下44個指定商場消費滿指定金額，即可免費換領。

活動期間，領展旗下的秀茂坪商場將推出「PAC-MAN夜光迷宮之旅」，並設置大型「PAC-MAN夜光迷宮」，每逢周末及公眾假期，迷宮內更特設人生四格照相機，大家可與親朋好友一起拍出有趣又搞怪的相片，並參與兩款互動小遊戲；樂富廣場亦會展開「PAC-MAN賽車大激鬥」，小朋友可以駕駛兒童電動車在超過30米的賽道中穿梭。同時，長發廣場、啟田商場、良景廣場、TKO Spot及慈雲山中心更設置不同特色的PAC-MAN聖誕樂園打卡點，讓大小朋友共度歡樂聖誕節。

「Link X PAC-MAN聖誕樂園」活動

日期：11月16日至12月31日

地點：秀茂坪商場、樂富廣場、長發廣場、啟田商場、良景廣場、TKO Spot及慈雲山中心

「秀茂坪商場 X PAC-MAN夜光迷宮之旅」活動

日期：11月16、17、23、24、30日；12月1、7、8、14、15、21、22、24至26日、28、29及31日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：秀茂坪商場地下花園廣場

「樂富廣場 X PAC-MAN 賽車大激鬥」活動

日期：11月16、17、23、24、30日；12月1、7、8、14、15、20至31日

時間：12:00pm-7:00pm

地點：樂富廣場B區戶外休憩用地

PAC-MAN X SPORT b. 聖誕潮「換」別注禮盒

活動推廣及電子印花換領日期：11月14日至12月31日

電子印花及禮品換領時間：11:00am-8:00pm

電子印花換領地點：44個指定領展商場或街市之顧客服務台

註：資料以主辦方公布為準