SOGO崇光啟德店@The Twins雙子匯開幕　首三天限時精選優惠｜著數情報

啟德雙子匯The Twins一期11月15日開幕，以崇光百貨（SOGO）啟德店為核心，匯聚超過480個品牌，包括22個海外品牌首次在港開設品牌專櫃。圖為雙子匯一期的崇光百貨。（中新社）

崇光百貨SOGO啟德店進駐九龍東全新地標The Twins雙子匯1期，新店今日（11月15日）開幕。匯聚超過480個國際及本地知名品牌，包括CHANEL、DIOR、Giorgio Armani、YSL、Shiseido、Cle de Peau、La Mer等逾百個知名美妝品牌，為慶祝新店開業，開幕日起至12月1日將呈獻開幕盛典「啟德祭」。

「啟德祭」準備了一系列精彩活動，除了崇光啟德店獨家開幕活動、開業首三天限時優惠產品等逾千項啟德店獨家禮遇外，SOGO Rewards會員更可尊享額外「期間限定」優惠、特選尊貴會員禮遇、低至3折Pointastic獎賞等。另外，除了特別推出的「京都 · 石川產物展」，來自日本京都的SOU·SOU及人氣貼圖角色燦子更分別開設期間限定店，兩家限定店均推出香港限定產品。

●崇光啟德店獨家開幕活動

崇光啟德店「啟德祭」首兩天營業時間延長至晚上10時30分。崇光吉祥物——崇崇及崇崇妹亦將於11月15日及11月16至24日的周末，在崇光啟德店驚喜現身與市民互動合照，亦會推出「崇光啟德祭」周末禮品連環送。

●「啟德祭」精選焦點優惠貨品

「啟德祭」首三天（11月15日至17日），崇光啟德店來自美妝護膚、時尚服飾及家品電器的焦點優惠貨品，

●崇光啟德店開幕 會員尊享優惠

即日起至11月24日崇光感謝祭期間，於崇光銅鑼灣店單一消費滿$1200即可享總值$100之崇光啟德店電子現金券*，包括$50電子美容現金券1張及$50指定商戶電子現金券1張。*有關電子現金券之使用條款及細則，請參閱相關電子現金券。

●滙豐信用卡獨家優惠

即日起至2025年1月2日期間，滙豐信用卡持卡人凡成功登記可享尊屬優惠，於崇光啟德店或SOGO eStore累積合資格簽帳淨值滿3000港元或以上（單一簽賬淨值滿500港元），可享額外6%「獎賞錢」，最多可獲享額外$700「獎賞錢」。

●SOU SOU及燦子期間限定店

來自日本京都的時尚品牌SOU·SOU將於11月20日起，在崇光啟德店9樓開設期間限定店 「SOU·SOU in HK POP-UP STORE」。SOU · SOU再次以香港為靈感，精心打造2024年度香港限定圖案系列，並將於期間限定店現場首次發售。

此外，人氣貼圖角色燦子於11月15日至12月3日期間，進駐崇光啟德店6樓開設期間 限定店，更會首次於香港發售限量珍藏版、18厘米高的磁吸燦子頭像擺設，各位粉絲亦可以與不同造型的燦子合照留念。產品數量有限，售完即止。

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