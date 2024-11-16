聖誕好去處｜life@KCC「聖誕『喵』速遞」  3大聖誕喵星人打卡位

life@KCC及joy@KCC於即日至2025年1月1日呈獻「聖誕『喵』速遞」，life@KCC特設以喵星人為主題的3大打卡熱點，在空中花園更出現近4米高的巨型充氣火箭萌貓速遞兵團，大家可以親眼目睹牠們現身的時刻，3大打卡位包括「聖誕萌貓速遞工場」、「萌貓心意包裝站」以及「萌貓火箭發射站」。另外，商場更準備了「聖誕『喵』速遞表演巡禮」，包括「冬日童趣唱遊舞會」、「玩轉KCC魔法魅影」、「冬日街頭唱樂夢」以及「聖誕老人歡樂巡遊」，最適合小朋友及家人齊齊參與並沉浸在濃厚的聖誕氣氛。

life@KCC及joy@KCC於11月及12月的指定周末舉行「聖誕4大冬日周末限定體驗」，包括「萌寵毛孩也Camping」、「最酷毛孩藝術畫廊」、「聖誕心動工作坊」製作「暖笠笠閃爍蠟燭」及「聖誕迷你松花環」。除此以外，更有聖誕必逛的「冬日聖誕幻彩市集」，售賣多款本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品，包括手工曲奇和蠟燭等。

life@KCC及joy@KCC更同步推出「冬日激賞禮券換領」，顧客憑指定消費滿$100即可換領1個印花，每10個印花可換領$50 KCC餐飲商戶現金券；每20個印花更可換領高達$200餐飲商戶現金券。

life@KCC「聖誕『喵』速遞」

日期：即日至2025年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：

life@KCC – 3樓及空中花園Green@KCC

joy@KCC – 2樓中庭

（葵興港鐵站E出口直達）

冬日聖誕幻彩市集

日期：11月30日至12月22日（逢周六、周日）

時間：12:00pm-7:00pm

地點：life@KCC 3樓

冬日激賞禮券換領

日期：即日至12月31日

時間：10:00am-10:00pm

地點：joy@KCC 2樓禮賓部

註：資料以主辦方公布為準