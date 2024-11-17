香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」 魔雪奇緣世界飄雪、無人機表演配合聖誕樹亮燈

香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」飄雪聖誕即日起至2025年1月1日登場。今年魔雪奇緣世界在愛莎施展冰雪魔法下，帶來第一個夢幻的飄雪聖誕。傳統聖誕節目「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，聖誕高飛將參與亮燈禮，今年亮燈更升級配合無人機表演，讓賓客感受璀璨燈光效果與漫天飄雪時刻。另外，由11月23日起連續三個周末的晚上，奇妙夢想城堡舞台將再次上演「迪士尼聖誕音樂Live ！」。

迎接魔雪奇緣世界 首個飄雪聖誕

在阿德爾王國，不同角落都換上亮麗的聖誕裝飾，還有被白雪覆蓋的聖誕樹及一個個可愛的小雪人點綴。阿德爾皇室已換上冬日服飾，阿德爾聖誕合唱團亦聚首一堂，以耳熟能詳的歌曲傳遞溫暖，並帶領賓客一同合唱！

在魔雪奇幻之旅的入口處，安娜女王與愛莎精心打造了一個音樂盒，盒上有以冰雪魔法變出的冰雕，重現她們溜冰時的快樂情景！音樂盒更會在阿德爾小鎮的鐘樓報時前，定時為賓客送上溫馨旋律。 賓客更可透過香港迪士尼樂園官方手機應用程式中的AR遊樂園，於友誼噴泉、鐘樓和阿德爾城堡釋放愛莎隱藏的冰雪魔法。

高飛登場 夢想成真聖誕樹亮燈禮

傳統聖誕節目「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，聖誕高飛會參與今年的亮燈禮，伴隨聖誕歌詠團帶來的經典聖誕樂曲，配合全新圖案的無人機表演，以更璀璨的燈光效果與漫天飄雪，締造更璀璨溫馨的時刻！賓客亦可投入滿載奇妙的傳統派對「米奇與好友聖誕舞會」，於「星願夢幻 飄雪時刻」中為正在分享節日願望的Duffy與好友拍照留念。

連續三周末 迪士尼聖誕音樂Live

由11月23日起連續三個周末的晚上，奇妙夢想城堡舞台將再次上演熱切期待的「迪士尼聖誕音樂Live ！」。米奇與好友將聯同香港兒童合唱團，於不同的表演日分別與三位來自不同地區的著名歌手：包括李幸倪（Gin Lee）、Morissette及閻奕格（Janice Yan），為賓客以音樂送上祝福。演出結合光影投射、噴泉水柱與煙火，讓整個夜空充滿節日音樂的氣息。

窩心聖誕禮物 購買《魔雪奇緣》迷你公仔做善事

香港迪士尼亦推出超過200款以不同迪士尼朋友設計的聖誕商品系列，包括米奇與好友聖誕主題的家居裝飾和節日服飾，Duffy與好友胡桃夾子主題毛公仔、掛飾和家品，以及Duffy與好友聖誕禮「襪」盒。大家更可參與於夢想花園的迪士尼奇妙彩蛋樂，彩蛋內有全新節日限定Duffy與好友胡桃夾子主題迷你毛公仔掛飾（數量有限，售完即止），當中包括三款神秘款式。

今年是魔雪奇緣世界一周年的大日子，迪士尼亦特別推出多款主題商品，賓客如購買《魔雪奇緣》主題角色迷你公仔一樽，香港迪士尼將為每一樽捐出港幣$50予「願望成真基金」，並免費隨機獲贈特別版《魔雪奇緣》主題角色迷你公仔一個。

香港迪士尼樂園度假區

網址：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/