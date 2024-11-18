尖沙嘴Mira Place X 無印良品MUJI夢幻聖誕小鎮｜聖誕好去處2024

尖沙嘴Mira Place與無印良品即日至2025年1月1日攜手打造聖誕裝置「Mira Giftmas with MUJI」夢幻聖誕小鎮，設有5大「無印風」聖誕打卡位：以大量無印良品家品打造的「MUJI Xmas Home暖心小木屋」、以巨型無印良品甜點打造的「北極熊甜點角落」及「漫雪水晶球」、7米高「幻彩聖誕樹」、以大量禮物盒堆砌而成的「MUJI Giftland」。不容錯過的還有IG-able的「Snap with Mi」聖誕人生四格照體驗。

戶外的Mira Place行人天橋化身為「巨型禮物盒」。諾士佛臺旁邊的Mira Steps變身「夢幻聖誕階梯」。另一方面，Mira Place同時推出一系列精彩聖誕消費禮遇，包括人人有奬的「MUJI Giftland」，大派超過3000份無印良品聖誕禮物，以及一掃即領商戶禮券包，盡享超過30個商戶聖誕優惠低至四三折。

「Mira Giftmas with MUJI」夢幻聖誕小鎮@尖沙嘴Mira Place

日期：即日至2025年1月1日

時間：10:00-22:00（戶外裝飾開放至24:00）

地點：尖沙嘴彌敦道Mira Place中庭、大堂、行人天橋、Mira Steps

詳情：www.miraplace.com.hk/tc/news/mira-giftmas-with-muji

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm