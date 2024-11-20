柏寧酒店 X Penhaligon's聖誕下午茶　送護膚品試用裝｜聖誕下午茶2024

Penhaligon's月亮女神沐浴露及身體乳液試用套裝（圖片由相關機構提供）

柏寧酒店聯乘英國百年製香世家Penhaligon's，11月30日起推出「Penhaligon's x Ebb & Flow節日下午茶」。下午茶以兩款Penhaligon's香水為靈感︰月亮女神淡香水（Luna Eau de Toilette）和黑玫瑰香香水（Halfeti Eau de Parfum），將香氣靈感轉化為精美茶點。鹹點包括柑橘北海道帶子漬伴牛油果醬及法包多士、法式芝士龍蝦牛油軟包配魚子醬、黑松露火腿熱溶芝士三文治伴松露蛋黃醬。甜點是西柚慕絲及香草榛子奶脆杯、香橙杏仁及佛手柑慕絲蛋糕、檸檬玫瑰奶油泡芙、茉莉拿破崙。加上應節的聖誕薑餅人及粉紅造型玫瑰英式鬆餅，為聖誕用餐體驗畫上美味句號。

下午茶配合自家調配的月亮女神花茶，將原粒玫瑰、香橙片、檸檬片、蜜糖混合茉莉花茶，入口微甜，散發淡淡玫瑰芳香。每位享用「Penhaligon's x Ebb & Flow下午茶」套餐顧客可獲一份由Penhaligon's送出的月亮女神沐浴露及身體乳液試用套裝。數量有限，送完即止。

節日限定Penhaligon's x Ebb & Flow下午茶

供應期：2024年11月30日至2025年1月12日（只限周六、周日及公眾假期）

價格：$528（2位用）、$268（1位用）（另收加一服務費）

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下Ebb & Flow

電話：2839 3389

網址：www.parklane.com.hk/ebb-and-flow.html

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

聖誕下午茶2024：shorturl.at/HIeKU