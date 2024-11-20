荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園　短片看3.5米高滑梯+波波池+釣薯片｜聖誕好去處2024

為迎聖誕節，荃新天地推出「冬日玩樂嘉年華」，2期中庭設有超過2000平方呎的巨型薑餅人主題充氣樂園，彈牀內設5大玩樂區，包括3.5米高的滑梯、薑餅人波波池、透明追逐管道、泡泡屋及首創的遊戲「LAY’S樂事薯片釣釣樂」，玩家可用魚杆在限定時間內瘋狂釣出薯片。

至於1期的戶外花園廣場，特設12米高的巨型戶外聖誕樹，聖誕假期特定日子更會特別安排飄雪效果。1期中庭特設「Merry Giftmas at Citywalk」期間限定店，有近千件大熱卡通角色精品及玩具，更有多個萌爆打卡位如以跑車造型出場的Super Mario及少女至愛的發光獨角獸造型KUROMI，場內更有Mario Kart試玩區、Sanrio characters粒粒盲盒櫃及模型教室等。

荃新天地「冬日玩樂嘉年華」

荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園

日期：11月22日至2025年1月

時間：12pm-9pm

地點：荃新天地2期中庭

收費：25分鐘@HK$60

註：入場參與「荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園」更會即時獲得購票回贈HK$50 荃新天地S現金券，於荃新天地認受商戶使用。早鳥門票將於2024年11月11日至21日於Klook發售。

「Merry Giftmas at Citywalk」期間限定店

日期：11月26日至2025年1月1日

時間：11am-9pm

地點：荃新天地1期中庭

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm