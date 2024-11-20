北角匯xDustykid塵「寵愛動物文句展」｜寵物聖誕好去處2024

北角匯與本地療癒系圖文創作品牌Dustykid塵聯乘，將於11月21日至2025年1月1日，舉行全港首個「寵愛動物文句展」。是次展覽打造成「塵與寵物的家」，大家可在溫馨的家細味塵與小可愛們的相處印記。展覽中，Dustykid作家陳塵（Rap Chan）全新創作25幅塵文句及插畫，描繪出大家與寵物的溫馨日常。展區設有「擦亮心靈」客廳，大家可率先欣賞首部《塵和貓貓劇場》動畫短片及可在展區內免費借閱塵書，在客廳小休。

「愛寵塵粉」可參加多個節日限定活動：塵聖誕Pawty、塵寵物甜點DIY工作坊。塵期間限定店準備了多款限量主題精品。在場內或塵期間限定店消費，可換領「塵聖誕卡」。5呎高聖誕巨塵亦會與聖誕老人在指定日子於商場快閃巡遊，向「塵粉」送上溫暖擁抱。

北角匯 x Dustykid「寵愛動物文句展」

日期：2024年11月21日-2025年1月1日

時間：12:00nn-10:00pm

地點：北角匯二期2樓214號舖（近燒肉Like餐廳）、北角匯一期（酒店基座商場）1樓105號舖（近The Tokyo Trend店）

塵聖誕Pawty@北角匯

日期：12月21、22、25、26日

時間：3:30pm

地點：北角匯一期（酒店基座商場）1樓105及108號舖（近The Tokyo Trend店）

塵寵物甜點DIY工作坊

日期：11月30日、12月1、7、8、14、15日

時間：第一節2:00pm、第二節3:30pm

地點：北角匯一期（酒店基座商場）1樓105及108號舖（近The Tokyo Trend店）

網址：www.harbournorth.com.hk/zh/home-tc

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm