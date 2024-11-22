海港城港威商場「超巨型牛奶盒糖果屋」：4米高聖誕樹、海運大廈牛奶妹期間限定店｜聖誕好去處2024

海港城「A Milky Christmas」：經典的牛奶妹大頭圖案咕𠱸亦十分可愛，有糖果盒、袋裝糖、牛奶盒以至花花的形狀。（圖片由相關機構提供）

海港城於今個聖誕，驚喜聯乘牛奶妹與牛奶仔，即日至2025年1月1日帶來「A Milky Christmas」甜蜜聖誕活動。兩個可愛爆燈的角色進佔港威商場及海運大廈，不能錯過的有位於港威商場大堂II的超巨型牛奶盒糖果屋，糖果屋外形以牛奶盒作為靈感，屋頂上有招牌「舐舐脷面孔」的可愛牛奶妹，屋子顏色以牛奶妹標誌性的紅黃兩色作主調，內裏則放滿甜蜜糖果佈置和精品讓大家打卡。糖果屋外還有超過4米高的聖誕樹，大家可跟身穿聖誕裝的牛奶妹、牛奶仔及小狗齊齊大合照。喜歡自拍更可以到牛奶妹節日限定相框的四格相自拍亭，與好友一同拍照留念。

不二家牛奶妹期間限定店亦會登陸海港城海運大廈地下中庭，推出一系列周邊商品，包括文具、旅行用品、家居用品、盲盒、旅行用品、不二家糖果及日本直送貨品等，當中近200款更是全球首發，於店內購買任何產品，即獲贈會場限定貼紙乙張，更可加HK$40換購指定購物袋。今次限定店亦聯乘本地藝術玩具品牌DGSQUARED，將經典不二家牛奶妹糖果概念放入產品設計，有限量150個的牛奶妹抱抱系列潮流玩具、朱古力棒棒糖造型杯墊連攪拌棒，以及還原鐵盒裝牛奶糖的雙面收納包等。

港威大堂長廊 展16個牛奶妹牛奶仔模型

糖果屋外還設有牛奶妹慈善扭蛋機，首次推出全港獨家的小物系列，包括吊飾、Shake Shake文件夾和糖果包襟章。此外，扭蛋機中還隨機包含聖誕襪造型的特別版牛奶妹公仔掛飾，公眾只需捐款港幣50元便可以體驗扭蛋一次，活動收益扣除成本後將撥捐「香港血癌基金」。聖誕氣氛更一直延伸至港威商場大堂長廊，16個牛奶妹及牛奶仔模型（約150厘米高）換上不同的全新冬日造型，以經典招牌的動作跟大家打招呼，粉絲絕對不要錯過與他們逐一合照。在12月糖果屋將有牛奶妹與聖誕老人驚喜現身，只要現場捐款HK$50予「香港血癌基金」，即可與牛奶妹或聖誕老人在聖誕樹下合照一次 (每張合照最多4人)，名額有限。

A Milky Christmas @海港城

日期： 即日至2025年1月1日

時間：10am-10pm（換領扭蛋代幣時間為12pm-8pm）

地點：海港城港威商場大堂II及長廊

牛奶妹與聖誕老人見面會

日期：12月1、8、15、22、24、25日

地點：海港城港威商場大堂II

時間：

牛奶妹 2pm-2:30pm、3pm-3:30pm、4pm-4:30pm、5pm-5:30pm

聖誕老人 2:30pm-3pm、3:30pm-4pm、4:30pm-5pm、5:30pm-6pm

不二家牛奶妹期間限定店

日期：即日至2025年1月1日

時間：11am-9pm

地點：海港城海運大廈地下中庭

註：資料以主辦方最新公布為準

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