尖沙嘴LCX x POP MART「泡泡萌粒過聖誕」｜聖誕好去處2024

尖沙嘴LCX與POP MART聯手打造出可愛的聖誕主題場景「泡泡萌粒過聖誕」，極受歡迎的LABUBU、MOLLY、SKULLPANDA、PUCKY、DIMOO等人氣潮玩角色換上聖誕裝束，走進Choo Choo~聖誕萌萌特快列車，躲在聖誕襪跟大家萌萌見面。聖誕小火車由MOLLY及LABUBU駕駛，將列車駛往LCX正門，讓大家與藏在不同位置的「聖誕襪系列」萌粒們一起拍照。左邊的禮物聖誕樹上，有SKULLPANDA、DIMOO、小甜豆和PUCKY跟大家見面。右邊則有CRYBABY坐在壁爐前，等待着跟大家一起歡度佳節。另一打卡位為「萌粒聖誕Party Home」，一眾萌粒一起住在聖誕薑餅小屋。不同角色萌粒換上聖誕派對裝束、限量版DIMOO心願鹿和薑餅人LABUBU更萌萌現身，跟大家一起合照。

最後大家可以到粒「Love」POP BEAN聖誕派對期間限定店，跟雪人版SKULLPANDA合照，還可以購入不同角色萌粒，當中更有在香港地區首發的限量版DIMOO心願鹿萌粒。大家還可以到「SNAPIO即影即有自拍亭」揀選聖誕系列萌粒主題相紙，為這個佳節留下難忘的回憶。

LCX x POP MART「泡泡萌粒過聖誕」及期間限定店

日期：即日至2025年1月3日

時間：10am-10pm

地點：尖沙嘴海港城海運大廈3樓LCX

電話：3102 3668

網址：www.lcx.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm