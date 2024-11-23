香港仔中心x插畫師菠蘿油妹妹@cafedebollo「冬日天馬行空菠蘿遊」｜聖誕好去處2024

香港仔中心聯同本地插畫師菠蘿油妹妹@cafedebollo（Helen Tam），即日至2025年1月2日舉行「香港仔中心冬日天馬行空菠蘿遊」。可愛治癒系角色「菠蘿油妹妹」及朋友仔帶領大家進行一場天馬行空、充滿香港茶餐廳情懷的豐富美食遊。商場於露天廣場及四期地下特設三個充滿聖誕氣氛的打卡場景：「菠蘿油聖誕奶茶杯」、「檸茶妹妹冬日營火會」、「雞尾包仔仔茶座」。12月21-22日更有「菠蘿油妹妹美食飛天巡遊」，三款巨型立體充氣「美食」將一同遊走香港仔中心，巨型美食充氣公仔將配合飛天效果，在空中夢幻地翩翩起舞。

顧客於12月7日至2025年1月1日指定日期內，在香港仔中心商舖消費滿$300或以上，可換領香港仔中心$30美食現金券1張；又或出示香港海洋公園即日或翌日之實體或電子門票，可獲香港仔中心$30美食現金券1張。

香港仔中心「冬日天馬行空菠蘿遊」

日期：即日至2025年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場、4期地下

網址：www.achongkong.com

香港仔中心「菠蘿油妹妹美食飛天巡遊」

日期：12月21-22日

時間：2:00pm-5:00pm

地點：香港仔中心各期

香港仔中心「冬日美食現金券換領」

日期：2024年12月7日-2025年1月1日逢周六、周日及公眾假期

時間：1:00pm-10:00pm

地點：香港仔中心二期地下

註：資料以主辦方最新公布為準