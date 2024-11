元朗YOHO MALL「星光森語・心靈奇遇」｜聖誕好去處2024

元朗YOHO系商場──YOHO MALL、YOHO MIX、YOHO PLUS,即日至2025年1月1日舉行「The Healing Forest:an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕活動,以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾,打造7米高360度森系氛圍。 除了漫天樹海,當中還潛藏代表每個人獨特性格、連繫眾人的差異與共通點的8個MBTI字母代碼打卡位,包括:I(I feel good恬靜之門)E(Express myself展翅蝴蝶)、S(Sew it up實感網絡)、N(New Instinct無界直覺)、J(Jolly dice快樂計劃)、P(Pride of a shape-shifter隨性自我)、T(Follow the track規劃人生),以及F(Feel the world感受世界)。YOHO系商場內設有逾百個LED電子屏幕,沉浸式播放MBTI主題短片,透過視覺體驗及生活感故事,將代表8個MBTI字母代碼的靈魂牽引至這場聖誕心靈奇遇。

YOHO系商場於聖誕月更準備了一系列多元化節慶活動,包括YOHO「MIX FEST音浪派對」將於聖誕周舉辦連場大型歌舞表演、「聖誕奇緣見面會」、「聖誕寵愛花車巡遊」和「多元手作工坊」等。表演活動當日更有多款低至買一送一的餐飲禮遇。

YOHO MALL「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」

日期:即日至2025年1月1日

時間:10am-10pm

地點:YOHO MALL I中庭、YOHO MALL II中庭

網址:www.yohomall.hk

註:資料以主辦方最新公布為準