文華東方聖誕下午茶　額外加$248可歎粉紅香檳｜聖誕下午茶2024

香港文華東方酒店「快船廊」及「Café Causette」將推出相同的聖誕或下午茶。（圖片由相關機構提供）

香港文華東方酒店將於12月2日至23日推出聖誕主題下午茶。「快船廊」或「Café Causette」提供相同的聖誕或節日下午茶，其中包括鹹焦糖焗蘋果馬卡龍、烤腰果果仁櫻莓醬撻、傳統英式果實蛋糕、1963文華芝士蛋糕、薑餅及傳統聖誕史多倫麵包。三文治包括煙火雞、小紅莓醬及油桃果南瓜、三文魚、酸忌廉、胡椒熏牛肉、火箭菜，當然還有下午茶必備的提子和原味英式鬆餅，配以酒店馳名的玫瑰花瓣果醬和牛油忌廉。

酒店正門將於12月21日至23日供應熱騰騰的炒栗子。顧客於12月24日和25日亦可在酒店大堂品嘗到熱甜酒和自家製百果餡餅。聖誕老人將現身酒店餐廳助慶；合唱團會獻唱多首經典聖誕歌。

香港文華東方酒店聖誕下午茶／節日下午茶

推出日期：12月2-31日

時間：周一至周五 2:30pm-5:30pm

周六 2:30pm-3:45pm／4:00pm-5:30pm

周日 3:30pm-5:30pm

價錢：單人$468、雙人$888（額外附加$208連香檳一杯，額外附加$248連粉紅香檳一杯）（另收加一服務費）

查詢電話：2522 0111

網上預約：快船廊、Café Causette

註：資料及價錢以酒店最新公布為準

聖誕下午茶2024：shorturl.at/HIeKU