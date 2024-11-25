旺角MOKO新世紀 x KEROKEROKEROPPI「Merry KissMas聖誕皇室庭園」   5大宮廷風打卡區+3大互動遊樂體驗｜聖誕好去處2024

旺角MOKO新世紀廣場即日至2025年1月1日舉行「MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas聖誕皇室庭園」活動。KEROKEROKEROPPI以不同貴氣造型穿梭於瑰麗庭園內5大唯美打卡場景：「皇家星願瞭望塔」、「光鑽寶石皇冠寢室」、「翡翠權杖皇庭」、「珍稀寶物荷花池」，以及「皇室舞台」。商場設有3大主題互動體驗：「珍稀寶物荷花池」、「MOKO聖誕尋寶歷險」和「Q萌KEROKEROKEROPPI夾公仔機」，玩轉MTR至L5樓層不同角落。

KEROKEROKEROPPI王子更會於指定日期現身皇室庭園，The Point會員可憑指定積分或消費換領見面會入場證。12月1日起，會員憑指定積分或消費可換領「MOKO x KEROKEROKEROPPI冬日玻璃杯套裝」或「MOKO x KEROKEROKEROPPI摺疊傘」。Sanrio Gift Gate已開幕，店內設有期間限定KEROKEROKEROPPI打卡牆，開幕期間更推出三重驚喜禮遇、低至五折購物優惠。

MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas聖誕皇室庭園

日期：即日至2025年1月1日

時間： 10:00am-10:00pm

地點： 旺角MOKO新世紀廣場

網址：www.moko.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm