旺角T.O.P聯乘Pomato小薯茄,即日至2025年1月12日舉行「聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P」活動。T.O.P場內設有五大打卡位:3米高薯茄聖誕老人及鹿仔、「すげえ(薯茄)煙囪秘道」、1:1人形立牌「狂影狂歡區」、「We Wish You a Merry Christ襪」、「薯茄雪橇搖搖板」。現場亦有「聖誕すげえParty Game」及「FINALLY終粉見面會」等一系列主題活動、多款期間限定主題精品。

旺角T.O.P x 小薯茄「聖誕すげえ(薯茄)樂園」

日期:即日至2025年1月12日

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place

網址:www.top.com.hk

註:資料以主辦方最新公布為準

