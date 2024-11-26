皇室堡「Pokémon冬日大冒險」：逾20 Pokémon同慶聖誕+Pikachu卡比獸聖誕見面會｜聖誕好去處2024

皇室堡即日至2025年1月1日舉行「Pokémon冬日大冒險」，逾20隻1:1大小的Pokémon（寶可夢） 在三大打卡位陪伴大家過聖誕：1.巨型閃閃發光飄雪水晶球──逾2米高卡比獸、Pikachu與妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等齊齊守候一旁。2.Pokémon TCG Bling Bling發光聖誕樹──高4米、分成8層的聖誕樹，由近百張巨大版寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆疊而成。3.冬日雪橇車──伊布連同穿山鼠（阿羅拉的樣子）、雪吞蟲和莫魯貝可引領雪橇車派送禮物。

現場更有Pokémon冬日快閃店，發售逾百件Pokémon原創精品；訓練家必入手的寶可夢繁體中文版五周年紀念手提收納箱組合、毛絨公仔、絨毛手機支架等。

皇室堡亦特別舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」，由專人親自教授對戰技巧，讓參加者一邊學習，一邊輕鬆記住寶可夢集換式卡牌遊戲的對戰要素，包括如何成為「牌組構築師」、「傷害計算家」、「招式達人」、「弱點神探」及「硬幣投擲手」。一眾訓練家只要完成「Trainers Camp」教學，可獲得贈品，包括一副對戰牌組，紙製對戰桌墊、傷害指示物，以及入門指引，贈品數量有限，送完即止。

為加強新手訓練家對寶可夢集換式卡牌遊戲的對戰樂趣及體驗，現場會展示剛於月初登場的「寶可夢集換式卡牌遊戲繁體中文五周年紀念 頂級卡組」，訓練家可以仔細觀察16種印有「繁體中文五周年」標誌的特典卡。

皇室堡「Pokémon冬日大冒險」

日期：即日至2025年1月1日

時間：10am-10pm

地點：皇室堡地下中庭

皇室堡「Pokémon冬日快閃店」

日期：即日至2025年1月1日

時間：11am-9pm

地點：皇室堡地下中庭

寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」

日期：即日至2025年1月1日逢周六、周日及公眾假期

時間：2pm-8pm

地點：皇室堡地下中庭

Pikachu及卡比獸聖誕見面會

日期：12月7-26日（指定周六、周日及公眾假期）

時間：12nn、1pm、2pm、3pm

地點：皇室堡地下中庭

查詢電話：2895 0668

活動詳情：shorturl.at/mXWxM

網址：www.windsorhouse.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm