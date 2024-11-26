中環花園道三號聖誕社企市集嘉年華：10米高聖誕樹+積木聖誕老人任打卡  逾20社企供應食品精品｜聖誕好去處2024

中環花園道三號聯同豐盛社企學會，將於11月28-30日舉行戶外社企市集——Christmas Sharelebration！2024聖誕社企市集嘉年華。逾20間本地社企將參與其中，提供各式各樣應節食品、精美禮品和手作產品，還有趣味十足的工作坊和表演節目。11月30日（周六）活動會特別升級，備有適合一家大細參與的魔術表演、氣球師即場扭卡通氣球，以及小丑英語劇場等精彩活動。

在市集任何社企消費滿$100，可獲環保購物袋。現場還有大豆製蠟筆和DIY聖誕小裝飾，讓大家免費自製靚靚包裝送禮。消費滿$500可免費獲贈「破指自愈」環保蘋果皮革系列行李牌一個（價值$100），現場有來自庇護工場的專人即時刻字，送禮或自用都特別窩心。

10米高銀光閃閃聖誕樹會亮燈，現場還特別新增打卡點——積木聖誕老人和積木聖誕樹。聖誕樹連同周邊浪漫燈海將於11月28日舉行亮燈儀式，屆時更有才俊學校的小學生演奏聖誕樂曲。

2024 Christmas Sharelebration！聖誕社企市集嘉年華@中環花園道三號

日期及時間：11月28日周四12:00nn-7:30pm（聖誕樹亮燈儀式6:30pm開始）

11月29-30日周五、周六12:00nn-6:00pm

地點：中環花園道三號

免費入場

查詢電話：2878 8028

網址：www.threegardenroad.com

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm