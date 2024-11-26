黃埔天地「Vivid Luminary Fest」燈光之旅｜聖誕好去處2024

黃埔天地即日起舉行「Vivid Luminary Fest」，以逾18萬顆璀璨燈飾及五光十色的互動投影點亮「黃埔號」，糅合港式玩味風及韓式夢幻風，帶大家體驗一趟前所未有的燈光之旅。當中設有多個打卡位：躍動光影藝「階」、幻彩星河之鏡、「韓」冬星光花圃、漫天夢幻花之隧道。時尚坊和聚寶坊入口的德安街兩旁，更設有雪花飄舞、精緻花環、閃爍星星等16款聖誕氣氛滿滿的投影燈效。

黃埔天地將於12月指定日子，請來專業攝影師在「韓」冬星光花圃為大家拍攝全家福或浪漫合照，大家在場內以電子貨幣單一消費滿$200或以上便可參加，名額有限，先到先得。聖誕老人亦將驚喜現身與大家一起拍照。

「Vivid Luminary Fest @The Whampoa」聖誕裝置

日期：即日起

亮燈時間：5:00pm-11:00pm

地點：黃埔天地時尚坊、聚寶坊、黃埔號

「Vivid Luminary Fest-Capture Christmas Happy Moments」

日期：12月1日、8日、22日

時間：6:00pm-8:00pm

地點：黃埔天地黃埔號-「韓」冬星光花圃

「Vivid Luminary Fest聖誕老人見面會」

日期：12月15日、21日、25日

時間：6:00pm-8:00pm

地點：黃埔天地黃埔號-漫天夢幻花之隧道

查詢電話：2121 8344

網址：www.thewhampoa.com

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm