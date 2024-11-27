D‧PARK「彈跳足球盃」八大足球體驗區＋冬日聖誕市集｜聖誕好去處2024

D‧PARK即日起舉行「Beary Christmas on the GO小熊聖誕之旅@D‧PARK」，設有彈牀「彈跳足球盃」和「冬日聖誕市集」。「彈跳足球盃」佔地5000呎，設有八大足球體驗區：7米巨型衝力滑梯、機敏跳躍訓練場、爆發力射球訓練營、浮空頂球訓練場、三重障礙穿梭訓練、攀爬訓練牆、球感力量訓練波波池、勝利頒獎台。

「冬日聖誕市集」為D‧PARK聯乘「白紙」的大型室內市集，周末及聖誕檔期舉行，以聖誕烘焙、圖文插畫及原創手三大主題，召集逾30攤檔。憑市集攤檔任何即日消費單據，有機會獲贈限量聖誕紀念品，亦可即場免費參加由本地動畫師兼插畫師Johnee Lau主理的速畫區，或在主題人生四格木製拍貼機拍照留念。同場設有多個手作工作坊。

彈跳足球盃

日期：即日至2025年1月12日

時間：周一至周五12nn-8pm、周六周日及公眾假期10am-8pm

地點：荃灣D‧PARK L1中庭

免費開放予FWD MAX會員（現場成為如心賞CCG Hearts會員可獲額外獎賞）

網址：fwdmax.fwd.com.hk/Ticketing/bouncysoccer

冬日聖誕市集

日期：11月30日、12月1日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、24-26日、28-29 日

時間：1pm-8pm（平安夜延長開放時間：2pm-10pm）

地點：D‧PARK L1室內草地

網址：www.dpark.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm