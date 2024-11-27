ELEMENTS圓方聖誕遊樂園　旋轉木馬+摩天輪浪漫登場｜聖誕好去處2024

ELEMENTS圓方金區一樓，由即日起至2025年1月1日，變身燈火閃亮五光十色的「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園，讓大家在旋轉木馬及閃耀奪目的摩天輪下，盡情投入醉人的聖誕氣氛。以盛大遊樂園作為場景，ELEMENTS圓方特別安排了聖誕嘉年華匯演，於11月30日、12月7、14、21、24至26日指定時間，多名舞蹈員將盛裝打扮，以載歌載舞形式的舞蹈表演，配合華麗遊樂園場景，為大家送上聖誕佳節歡樂。此外，ELEMENTS圓方金區中庭內設有「Take A Christmas Snap」照相館，讓大家到訪聖誕遊樂園之際，跟摯愛及親朋好友拍下趣味鬼馬的瞬間，留下聖誕專屬回憶。另外，遊樂園內還設有紀念幣壓印機，紀念幣共有4款精美聖誕圖案，可作收藏留念。

ELEMENTS 圓方「ELEMENTS! DELIGHT–GO–ROUND」

日期：即日至2025年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：ELEMENTS圓方金區一樓

聖誕嘉年華匯演

日期及時間：

11月30日（周六）：2:30pm-3pm

12月7日（周六）：2:30pm-3pm

12月14日（周六）：2:30pm-3pm

12月21日（周六）：2:30pm-3pm

12月24–26日（周二至四）：2:30pm-3pm及5:30pm-6pm

聖誕老人見面會

日期：12月1日、8日、15日、22日、24-26日

時間：下午3時30分至4時05分及下午4時35分至5時10分（每日共2節，每節35分鐘）

網址：https://www.elementshk.com/tch/elements/main

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm