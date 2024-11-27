荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」　勇闖P助與粉紅兔兔主題「粉紅歷奇繩網陣」｜聖誕好去處2024

荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」：12月21日、22日、25日及26日的下午2時至5時，會舉行「P助與粉紅兔兔見面會」。（圖片由相關機構提供）

荷里活廣場聯乘日本人氣高企角色Kanahei＇s Small animals，由即日起至2025年1月5日，打造冬日限定「荷里活廣場 x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」，在以P助與粉紅兔兔為主題的2大玩樂區，設全港首個4.5米高、7米長的「粉紅歷奇繩網陣」，粉絲可以上下攀爬，穿越網陣的重重障礙，好玩刺激。同時亦可走進巨型6米高、P助首次以雪人造型出現的「夢幻雪人糖果池」，全情投入P助與粉紅兔兔的繽紛世界。

另有4大打卡區，包括映入眼簾的「粉炫夢幻門廊」，人見人愛的粉紅兔兔在拱門下熱情迎接各位的到訪；化身為聖誕樹精靈的P助與粉紅兔兔，在「粉紅星光禮物村」舉辦一場聖誕派對，邀請大家一同踏入他們的繽紛世界。大家還可以跟P助與粉紅兔兔坐在「聖誕雪橇禮物車」上，化身為聖誕老人，一起派發聖誕禮物。P助更為大家準備了聖誕禮物，最後記得前往「神秘魔法禮物盒」，接收P助送上的奇妙祝福。

於特定日子，P助與粉紅兔兔將會驚喜現身荷里活廣場與大家見面，粉絲記得把握機會，跟P助與粉紅兔兔拍下獨一無二的合照。

荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

日期： 即日起至2025年1月5日

時間：10:00am-10:00pm [詳情]

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

網址：https://www.plazahollywood.com.hk/tc/index

「夢幻雪人糖果池」/「粉紅歷奇繩網陣」

日期：即日起至2025年1月5日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

參加方法：顧客只要憑即日電子貨幣單一消費滿HK$200並捐款予「香港公益金」，或荷里活廣場VIC會員憑5 VIC積分，即可換領「夢幻雪人糖果池」或「粉紅歷奇繩網陣」入場券一張，每日每節入場人數有限，敬請盡早換領入場券。[參加方法及詳情]

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm