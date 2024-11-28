將軍澳「澳南海岸」9大海邊毛孩共享戶外賞「楓」位　市集搜羅寵物零食飾物｜好去處

另有一連四場的市集合共20個主題特色攤檔，搜羅多款萌寵零食以及扮靚飾物。（圖片由相關機構提供）

將軍澳「澳南海岸」變身成全新賞「楓」熱點，由即日至12月31日，於沿海的3大商場Capri Place、Monterey Place及Savannah Place首度舉辦「O’South Petival 2024」，帶來共9大毛孩共享的打卡位，包括在Monterey Place地下戶外草坪的「和式秋風納涼牀」、「和風小骨頭鞦韆」、「秋色踏步滑梯」、「秋葉風情小拱門」及「秋景小山谷」，Savannah Place內的「抓抓小萌寵」和CAPRI PLACE的「毛茸茸小賣亭」。消費滿指定金額，還可進入「毛孩觀海VIP貴賓室」，與寵物一同共賞180度海景，或者可為毛孩配襯出最潮打卡服飾的「愛寵造型室」。

此外，另有一連四場的市集合共20個主題特色攤檔，第一階段的「Chill歎海邊萌寵市集」搜羅多款萌寵最好的零食以及扮靚飾物，緊隨其後的「聖誕主題市集」則預備了多款聖誕主題的商品，讓寵物和主人都能滿載而歸。

O’South Petival 2024@將軍澳澳南海岸

免費賞「楓」點

1.貓狗和「楓」之旅

位置：Monterey Place地下戶外草坪

2.抓抓小萌寵

位置：Savannah Place地下（近禮賓處）

3.毛茸茸小賣亭

位置：Capri Place地下（近24/7扶手電梯）

日期：即日至12月31日

時間：10:00am-10:00pm

Chill歎海邊萌寵市集

日期及時間：11月30日：1:00pm-7:00pm，12月1日：11:00am-6:00pm

Chill歎海邊聖誕主題市集

日期及時間：12月14日：1:00pm-7:00pm時，12月15日：11:00am-6:00am

地點：Monterey Place地下戶外草坪旁

參與方法：免費入場 [詳情]

註：資料以主辦方最新公布為準