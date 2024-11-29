新都會廣場「糖果夢樂園Winter Candyland」　跳彈牀+滑梯+幻彩糖果隧道打卡｜聖誕好去處2024

葵芳新都會廣場由即日起至2025年1月1日，將歐陸式的「糖果夢樂園Winter Candyland」帶到L3-L4露天廣場，當中有5大打卡遊樂空間，包括5米長的「軟心冬甩滑梯」，坐上鬆軟的冬甩由高空滑落，再體驗跳躍於雲朵棉花糖跳彈牀上；至於「雲朵棉花糖跳彈牀」，可以同時容納4名大小朋友分別彈跳在彈牀上，彈至5米高的高空；而「幻彩糖果隧道」以巨型糖果及聖誕樹成為照片的背景，打卡必去；「甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹」就是巨大化草莓馬卡龍，伴隨着3米高的彩燈聖誕樹，以及幻彩波板糖，氣氛浪漫；商場3樓更設有「Beauty Station夾公仔機」，The Point會員以即日電子消費滿$300，可換領5個代幣，有機會即場夾走可愛聖誕公仔。

另外，由12月21日至29日更有「聖誕暖心美食手作市集」，超過30個人氣美食手作品牌進駐，讓你漫步搜羅具特色的聖誕美食、裝飾和禮物；12月14日開始有多場聖誕音樂及舞蹈表演。

「糖果夢樂園Winter Candyland」@新都會廣場

日期：即日起至2025年1月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新都會廣場L4露天廣場 [詳情]

聖誕暖心美食手作市集

日期：12月21日至12月29日

時間：1:00pm-9:00pm（12月24日至12月26日 1:00pm-10:00pm）

地點：新都會廣場L3及L4 露天廣場（室外）

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm