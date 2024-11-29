荃灣如心廣場聖誕市集開鑼　近90檔美食文創進駐　6米高小熊聖誕樹打卡｜聖誕好去處

荃灣如心廣場「小熊購物派對市集」：Coffee Public場內推出的限定小熊造型意式咖啡（何銘浚攝）

荃灣如心廣場「Beary Christmas on the GO小熊如心聖誕之旅」，中庭矗立一座6米高的閃亮聖誕樹屋。（何銘浚攝）

荃灣如心廣場今日（29日）起至明年1月5日舉辦「Beary Christmas on the GO小熊如心聖誕之旅」活動。廣場中庭矗立一座6米高的閃亮聖誕樹屋，周末更會舉行聖誕市集。（何銘浚攝）

荃灣如心廣場今日（29日）起至明年1月5日舉辦「Beary Christmas on the GO小熊如心聖誕之旅」活動 。 廣場中庭化身歐洲聖誕小鎮 ， 中庭矗立一座6米高的閃亮聖誕樹屋， 數十隻小熊裝飾 環繞着各式聖誕禮物盒 從天而降，充滿聖誕氣氛。

聖誕市集「小熊購物派對市集」 亦於今日起一連五個周末及聖誕前夕指定日子（共16天），舉辦以甜蜜小熊聖誕樹屋作主軸的「小熊購物派對市集」，近90個文創小店、餐飲美食品牌進駐，包括本地餐飲集團1957&Co.、香料案內所、MyiCellar、Coffee Public、Sugar Brothers、龍記蛋卷及鴛鴦茶餐廳等，讓大家一邊享受美食，一邊選購聖誕禮物。

市集現場部分特色美食

‧ Coffee Public：活動期間將推出場內限定小熊造型意式咖啡

‧ MyiCellar：提供來自世界各地的酒品的線上平台，活動期間將推出場內限定小熊特色飲品

‧ 香料案內所：本地小店主售自家製辣椒油，將獨家發售一年一度限量推出的熱香料紅酒

‧ 本地餐飲集團1957 & Co. 致力於提供各國佳餚，為聖誕市集帶來西班牙國寶級產品——Mafresa 48個月及42個月手切橡果飼養伊比利亞火腿。

如心廣場 「 Beary Christmas on the GO小熊如心聖誕之旅 」

日期：2024年11月29日至2025年1月5日

時間：上午11時至晚上9時

地點：如心廣場一期L1中庭

「 小熊購物派對市集 」

日期：2024年11月29、30日, 12月1、7、8、14、15、21至29日（共16天）

（L2走廊市集開放日期：12月7-8、14-15、21-22、24-26、28-29日）

時間：中午12時至晚上8時

地點：如心廣場一期L1中庭及L2走廊

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm