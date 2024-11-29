都會海逸酒店兩款聖誕下午茶　靚茶配蛋糕、栗子紫薯自助餐各有特色｜聖誕下午茶2024

紅磡都會海逸酒店於聖誕期間將會推出兩款下午茶。咖啡廊於聖誕期間推出滿載節日氣氛的「聖誕川寧金秋馥郁茶韻」下午茶，酒店甜品大師挑選了一系列TWININGS醇香茶品，配搭多款鹹甜美點，包括茉莉綠茶朱古力慕絲蛋糕、伯爵茶芝士蛋糕、薄荷花茶青蘋果慕絲蛋糕、香橙仕女伯爵紅茶蛋糕等，以及一系列注入花香的糕點，提升下午茶體驗。

另一選擇，西餐廳於12月推出以栗子和紫薯為主角的「栗香紫韻」周末下午茶自助餐，同時亦適用於12月26日禮物日。精選美食包括栗子黃莓慕絲蛋糕，濃郁的栗子慕斯與酸甜的黃莓完美融合，讓人回味無窮；栗子百利甜酒慕絲能體驗順滑的栗子慕斯與百利甜酒的奢華結合；紫薯朱古力撻的紫薯天然甜味與濃郁朱古力味相得益彰。自助餐席上亦包括一系列精緻鹹點，如即開生蠔，還有冰鎮熟凍蝦、藍青口、多款刺身、中式點心、沙律、即煮粉麵等滋味美食。

紅磡都會海逸酒店

地址：紅磡都會道7號

網址：https://www.harbour-plaza.com/metropolis/tc/

「聖誕川寧金秋馥郁茶韻」下午茶

日期：12月20、23及27日

時間：3:00pm– 5:00pm

地點：咖啡廊

收費：$398（另需加一服務費）[預訂網址]

禮物日下午茶自助餐

日期：12月26日 (周四)

時間：3:30pm-5:30pm

地點：西餐廳

收費：成人$438，小童$338[預訂網址]

註：資料及價錢以餐廳公布為準