著數情報｜Jumptopia聖誕光影奇幻嘉年華＠數碼港　充氣彈牀城堡+奇幻光影打卡區　9折早鳥優惠門票開售｜聖誕好去處2024

戶外4樓大草坪設有5個互動競技及迷你遊戲站。（圖片由相關機構提供）

「Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華」內有一體式巨型充氣彈床城堡「聖誕繽紛大冒險」 （圖片由相關機構提供）

「Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華」內有一體式巨型充氣彈牀城堡「聖誕繽紛大冒險」。（圖片由相關機構提供）

新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia的旗下品牌Jumptopia，將於12月6日至明年1月5日登陸香港數碼港，打造「Sparkle Wonderland：A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華」，把招牌充氣彈牀城堡與全新奇幻光影打卡樂園帶到數碼港商場。Jumptopia「聖誕光影奇幻嘉年華」將首度一次過包含室內及戶外遊樂設施，帶來7大區域、合共三重刺激性好玩新體驗。

好玩設施包括：位於室內2樓中庭的一體式巨型充氣彈牀城堡「聖誕繽紛大冒險」，齊集最受歡迎的經典彈跳遊樂設施，當中最吸睛的7米高禮物工廠滑梯聖誕必定要挑戰；戶外4樓大草坪，則設有5個互動競技及迷你遊戲站，讓大家在充氣彈牀上，進行力量與技巧的刺激對決；同場晚間時段更加設「奇幻光影打卡區」，繽紛雷射與煙幕、飄雪和煙泡交織成3種夢幻場景，必定成為IG-able的打卡奇幻世界。另外，逢周六、日及公眾假期、以及平安夜和除夕等特別日子，更將舉行「Kiztopia Friends見面會」，由聖誕小兔Raby擔任嚮導，跟大家盡情狂歡。

九折早鳥預售優惠11月29日起發售

Klook網上平台11月29日至12月5日預售「聖誕光影奇幻嘉年華」早鳥門票，可享有9折優惠，另加送一張$20商場餐飲劵及$25香港星巴克現金劵。[Klook早鳥優惠]

Jumptopia：Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華

日期：2024年12月6日至2025年1月5日

時間：周一至五：1:00pm-7:00pm、周六至日、公眾假期、12月24及31日：11:00am-8:00pm（每50分鐘玩樂時間後，將進行10分鐘清場及清潔）

地址：香港Arcade@Cyberport數碼港

活動詳情及票價，請瀏覽kiztopia.com.hk

註：資料以網站最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm