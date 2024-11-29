愉景灣冬日慶典看夢幻飄雪、5米高聖誕樹　周末假期限定共送8000張船票｜聖誕好去處2024

由即日至2025年1月1日，每逢周末及12月24至26日，公眾可從中環3號碼頭免費乘搭11:30am開出的渡輪前往愉景灣。數量有限。（圖片由相關機構提供）

愉景廣場以「羅馬競技場」為概念的聖誕裝飾，中間聳立5米高的聖誕樹。（圖片由相關機構提供）

愉景廣場以「羅馬競技場」為概念的聖誕裝飾，中間聳立5米高的聖誕樹。（圖片由相關機構提供）

今個聖誕節，愉景灣化身為意大利風情的冬日仙境，遊人可以欣賞靈感來自威尼斯和羅馬著名地標的聖誕裝飾、飄雪及光影效果。愉景北商場的鐘樓，化身為威尼斯主要地標「安康聖母大教堂」，融合巴洛克風格和大運河裝飾，配合飄雪與燈影效果。愉景廣場以「羅馬競技場」為概念的聖誕裝飾，中間聳立5米高的聖誕樹，閃耀燈光燈飾更添浪漫氣氛。臨近聖誕，愉景灣亦有連串精彩活動，包括首次在愉景北商場舉行的露天聖誕美酒巡禮、經典越野車露營展、愉景廣場的聖誕周日露天市集，聖誕老人也將現身，與大家會面及派禮物。

在冬日慶典節日期間，香港興業國際送出8000張愉景灣渡輪船票，公眾可於即日至2025年1月1日期間的周六周日、平安夜及公眾假期，從中環3號碼頭憑八達通卡免費乘搭上午指定班次之渡輪前往愉景灣。

愉景灣Winter Wonderland意式冬日慶典2024

日期：即日起至2025年1月1日

地點：愉景北商場、愉景廣場及D’Deck

免費渡輪優惠：由即日至2025年1月1日，每逢周末及12月24至26日，公眾可從中環3號碼頭免費乘搭11:30am開出的渡輪前往愉景灣[詳情]（優惠必須以八達通卡作免費入閘之用，僅限單程及單一班次，先到先得，額滿即止。12月24日的免費渡輪班次於11:40am開出。）

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm