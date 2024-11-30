將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」　4.5米高再生塑膠雪花砌環保聖誕樹｜聖誕好去處2024

將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」：現場又舉辦「環保紙皮掛飾工作坊」及「聖誕串珠手鏈工作坊」， 實現環保創意聖誕。（圖片由相關機構提供）

將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」：另一個遊戲「雪球大放送」，參加者進入大型透明圓形遊戲裝置內，於限時30秒內在隨風飛揚的氣球當中，徒手捕捉指定數量有雪花圖案的氣球，展開一場雪球捉迷藏。（圖片由相關機構提供）

將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」：遊戲「雪球迷宮闖關」，參加者透過控制迷宫的角度來移動雪球，於限時1分鐘內成功將雪球送到迷宮的出口即可過關。（圖片由相關機構提供）

將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」：另一遊戲「聖誕老best大集合」，參加者將獲發紅白相間的聖誕杖，限時1分鐘內尋找並鈎出藏於聖誕樹中的指定聖誕朋友，挑戰大家的手眼協調。（圖片由相關機構提供）

將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」：是次活動特別邀請本地建築設計團隊HIR Studio合作，將社區回收得來的塑膠升級再造。 （圖片由相關機構提供）

將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」：是次活動特別邀請本地建築設計團隊HIR Studio合作，將社區回收得來的塑膠升級再造。 （圖片由相關機構提供）

將軍澳廣場以環保作主題的「塑雪聖誕樂園」（圖片由相關機構提供）

將軍澳廣場今個聖誕，以環保藝術為主題，呈獻「塑雪聖誕樂園」，與本地建築設計團隊HIR Studio合作，將社區回收得來的塑膠升級再造，製作成1000片六角形雪花，再將雪花砌成最高達4.5米的夢幻聖誕樹，打造浪漫的大型環保藝術裝置，展現環保物料的無限創意。場內特別設計3大聖誕遊戲：「雪球迷宮闖關」、「聖誕老best大集合」及「雪球大放送」，成功完成挑戰可獲立體聖誕造型胸針及NF種籽。活動期間亦設有聖誕工作坊，讓大家發揮創意製作環保聖誕掛飾及手鏈。12月25及26日，聖誕老人更會親臨現場，與大家合照慶祝佳節。

塑雪聖誕樂園

日期：即日至2025年1月1日

時間：11:00am-8:00pm

地點：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場一樓中庭

網址：https://www.tkoplaza.com.hk/hk/home

三大聖誕遊戲挑戰

參加辦法：成功登記成為NF Touch會員後以300NF Points換領活動名額一個，先到先得。完成三項挑戰即可獲贈聖誕主題造型胸針一枚以及50NF種籽。

聖誕工作坊

A.「環保紙皮掛飾工作坊」

日期：12月21日及22日

時間：2:00pm-5:00pm（製作時間約30分鐘）

B. 「聖誕串珠手鏈工作坊」

日期：12月25日及26日

時間：2:00pm-5:00pm（製作時間約30分鐘）

參加辦法：NF Touch會員可於手機應用程式HK$50購買電子入場券一張，每張券可參加工作坊一個。非會員亦可於現場以HK$50買工作坊名額一個。名額有限，額滿即止。

聖誕老人見面會

日期：12月25及26日

時間：3:00pm-5:00pm

參加辦法：讚好將軍澳廣場及NF Touch的facebook或instagram，即可獲聖誕老人送出聖誕糖果以及合照機會一次。名額有限，先到先得。

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm