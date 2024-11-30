將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」　4.5米高再生塑膠雪花砌環保聖誕樹｜聖誕好去處2024

將軍澳廣場今個聖誕，以環保藝術為主題，呈獻「塑雪聖誕樂園」，與本地建築設計團隊HIR Studio合作，將社區回收得來的塑膠升級再造，製作成1000片六角形雪花，再將雪花砌成最高達4.5米的夢幻聖誕樹，打造浪漫的大型環保藝術裝置，展現環保物料的無限創意。場內特別設計3大聖誕遊戲：「雪球迷宮闖關」、「聖誕老best大集合」及「雪球大放送」，成功完成挑戰可獲立體聖誕造型胸針及NF種籽。活動期間亦設有聖誕工作坊，讓大家發揮創意製作環保聖誕掛飾及手鏈。12月25及26日，聖誕老人更會親臨現場，與大家合照慶祝佳節。
塑雪聖誕樂園
日期：即日至2025年1月1日
時間：11:00am-8:00pm
地點：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場一樓中庭
網址：https://www.tkoplaza.com.hk/hk/home
三大聖誕遊戲挑戰
參加辦法：成功登記成為NF Touch會員後以300NF Points換領活動名額一個，先到先得。完成三項挑戰即可獲贈聖誕主題造型胸針一枚以及50NF種籽。
聖誕工作坊
A.「環保紙皮掛飾工作坊」
日期：12月21日及22日
時間：2:00pm-5:00pm（製作時間約30分鐘）
B. 「聖誕串珠手鏈工作坊」
日期：12月25日及26日
時間：2:00pm-5:00pm（製作時間約30分鐘）
參加辦法：NF Touch會員可於手機應用程式HK$50購買電子入場券一張，每張券可參加工作坊一個。非會員亦可於現場以HK$50買工作坊名額一個。名額有限，額滿即止。
聖誕老人見面會
日期：12月25及26日
時間：3:00pm-5:00pm
參加辦法：讚好將軍澳廣場及NF Touch的facebook或instagram，即可獲聖誕老人送出聖誕糖果以及合照機會一次。名額有限，先到先得。
註：資料以主辦方最新公布為準
聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm