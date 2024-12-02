The ONE x Care Bears Dreamland 6大正能量打卡位+期間限定店｜聖誕好去處2024

尖沙嘴「The ONE x Care Bears Dreamland」：「『癒』你所願幻變許願基地」（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴「The ONE x Care Bears Dreamland」：「『癒』你所願幻變許願基地」（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴The ONE聯乘Care Bears家族，即日至2025年1月1日打造「The ONE x Care Bears Dreamland」，設有6大滿載正能量的夢境打卡位：3米高「Share Bear夢幻雲彩」、4米高「Care Bears愛心聯萌聖誕樹」、「Full of Cheer快樂彩虹瀑布」、「經典Care Bears友誼打卡牆」，「Grumpy Bear『Emo』角落」，以及「『癒』你所願幻變許願基地」。

場內更設有「The ONE x Care Bears期間限定店」，售賣逾300款主題精品及會場限定新品，亦設有會場限定「Catch Your Luck抽卡機」，推出32款全新限量版魔法小卡。

The ONE x Care Bears Dreamland

日期：即日至2025年1月1日

時間：11am-10pm

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

The ONE x Care Bears期間限定店

日期：即日至2025年1月1日

時間：11am-9pm

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

網址：www.the-one.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm